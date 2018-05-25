親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

斑馬線 溫馨叮嚀隨行

2018-05-25 02:48聯合報 中新社

武漢市東西湖區花園中路一斑馬線上，寫著「多謝你等我；別怕，放心走，有我在；等燈、等燈！」的溫馨提示語，讓人耳目一新且多了溫暖。

中新社
中新社
分享

不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

北京公立幼兒園 月費約900人民幣比天津親民

2018-05-25 00:20

濫採40噸 海洋浩劫

2018-05-25 02:48

渝台少數民族 重慶相見歡

2018-05-25 02:48

陽江核電5號機 併網成功

2018-05-25 02:48

俄迎世界杯 中歐班列廈門出貨爆量

2018-05-25 02:48

廈航機隊規模 增至200架

2018-05-25 02:48

圓明園、遠瀛觀 遺址加固

2018-05-25 02:48

逛商場…運動一下

2018-05-25 02:48

環境違法案增69% 罰逾百億

2018-05-25 02:48

運行試驗成功 新磁浮車飆160

2018-05-25 02:48

影／陸男接吻險遭女友咬斷舌 警噴催淚瓦斯才鬆口

2018-05-24 18:21

香港珠寶店遭竊 1分鐘掠500萬鑽飾

2018-05-24 18:10

香港法庭旁聽涉偷拍 內地女竟稱是小事

2018-05-24 18:10

《旺角騷亂案》辯方律師提政治目的 法官質疑為何要輕判

2018-05-24 18:10

環時總編對林則徐爆粗口 網友：依英烈法送辦

2018-05-24 18:10

加強文物保護 北京故宮6月起全年週一閉館

2018-05-24 16:55

又見任性土豪 摺33萬元送女友「有錢花」

2018-05-24 15:43

冤獄28年身心受創 吉林男求國賠1667萬

2018-05-24 15:43

大陸網紅美女馮提莫被爆假單身 疑激戰土豪照流出

2018-05-24 15:04

好市多將進駐上海 遭陸民爆料曾挺台獨

2018-05-24 14:20

女治狐臭求診遭注鎮定劑 昏睡醒來發現被醫師性侵

2018-05-24 11:30

海峽婦女論壇 聚焦綠色生活

2018-05-24 05:17

史上首見 兩岸民眾為炎帝守陵

2018-05-24 05:17

神農嘗百草 炎帝文化論壇推崇求真精神

2018-05-24 05:17

南水北調山東 累積30億立方米

2018-05-24 05:16

天津港保稅區 機場「智慧」變身

2018-05-24 05:16

特派員在現場／大陸AI選角 翻轉娛樂業

2018-05-24 00:25

無印良品被罰屬舊聞 陸媒炒作施壓台灣改名

2018-05-23 21:59

原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

2018-05-23 21:19

中國傳取消計劃生育 網民拒生俄民憂心

2018-05-23 21:14

中國計畫生育傳將廢除 學者貼文旋遭刪

2018-05-23 19:05

中國時速160公里城市型磁浮樣品車 測試成功

2018-05-23 19:01

19歲陳家希 登珠峰最年輕港人

2018-05-23 17:28

美女搬運工爆肌拉貨：在男人堆中工作很自在

2018-05-23 17:28

曾志成3登珠峰 帶2港人登頂

2018-05-23 17:28

大陸上網買藥已成時尚 白領、教師和農民是主力

2018-05-23 17:25

「電力一姐」李小琳退休 自稱清白乾淨

2018-05-23 17:22

「中國1.4億人陽痿」 偉哥藥商遭立案調查

2018-05-23 16:34

央視主播：兒疑從汶川地震轉世 「老家在四川有2女」

2018-05-23 16:06
看更多

熱門文章

有「家」難歸台灣人 大陸考慮發予身分證

2018-05-24 07:48

台商：大陸身分證「含金量」趨高 但不易取得

2018-05-24 11:29

近15年來選擇當中國人的台灣人有多少？ 陸委會公布了

2018-05-24 17:38

台女遊香港迪士尼帶防狼噴霧劑 遭港警逮捕罰款

2018-05-24 13:48

大陸網紅美女馮提莫被爆假單身 疑激戰土豪照流出

2018-05-24 15:04

吃火鍋被「麵遮眼」海底撈桌邊服務失手笑翻網友

2018-05-24 12:54

反制中國 陸委會：即日起嚴審陸方官員人士來台！

2018-05-24 22:18

陸女日本買3藥妝 護照卻被釘15訂書針、蓋22免稅章

2018-05-24 12:55

好市多將進駐上海 遭陸民爆料曾挺台獨

2018-05-24 14:20

女治狐臭求診遭注鎮定劑 昏睡醒來發現被醫師性侵

2018-05-24 11:30

寶可夢讓台灣大爺大媽玩瘋了 陸媒：全球最狂訓練師

2018-05-24 11:51

陸方：門沒有完全關上 台灣當局「隨時可以答卷」

2018-05-24 10:20

鴻海子公司富聯今申購8重點 中一簽賺人民幣4萬？

2018-05-24 11:15

環時總編對林則徐爆粗口 網友：依英烈法送辦

2018-05-24 18:10

影／陸男接吻險遭女友咬斷舌 警噴催淚瓦斯才鬆口

2018-05-24 18:21

拿大陸身分證？台商：除非政治理由 否則難

2018-05-24 13:57

設籍中國喪失台身分 陸委會：14年567人

2018-05-24 18:26

陸委會：近期嚴審大陸人士來台申請案件

2018-05-24 19:56

陸媒播台獨撲克牌 陸委會：北京縱容升高對立

2018-05-24 20:35

央視證實 遼寧號航艦完成殲15夜航起降

2018-05-24 21:08

IMD世界競爭力排名 香港失去第一

2018-05-24 12:39

史上首見 兩岸民眾為炎帝守陵

2018-05-24 05:17

德國總理梅克爾訪中 李克強接風

2018-05-24 12:49

大陸考慮發給台灣人身分證

2018-05-24 13:56

回應劉霞狀況 李克強：中國憲法保障人權

2018-05-24 21:04

南水北調山東 累積30億立方米

2018-05-24 05:16

中國降汽車關稅 特斯拉奧迪BMW紛降價

2018-05-24 18:43

會梅克爾 習近平：堅定倡導多邊主義

2018-05-24 22:34

香港法庭旁聽涉偷拍 內地女竟稱是小事

2018-05-24 18:10

聯想去年淨虧1.89億美元 高於預期

2018-05-24 13:03

梅克爾訪中 聚焦市場對等開放

2018-05-24 10:55

鴻海FII陸上市開始申購 戰略配售引關注

2018-05-24 10:53

商務部：中國沒有削減對美貿易順差的量化承諾

2018-05-24 10:44

全球競爭力榜 香港跌下首席

2018-05-24 22:07

向台青招手 陸推動惠台單向融合

2018-05-24 14:01

美撤回環太軍演邀請 北京要華府著眼大局

2018-05-24 18:19

獲准出國希望渺茫 劉霞與中國異議空間皆黯然

2018-05-24 20:58

王毅促恪守一中 美：對台政策沒變

2018-05-24 13:59

中美貿易談判 陸商務部：未承諾削減逆差數字

2018-05-24 18:22

福建自貿試驗區 聚焦閩台金融合作

2018-05-24 12:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top