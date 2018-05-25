斑馬線 溫馨叮嚀隨行

2018-05-25 02:48 聯合報 中新社



武漢市東西湖區花園中路一斑馬線上，寫著「多謝你等我；別怕，放心走，有我在；等燈、等燈！」的溫馨提示語，讓人耳目一新且多了溫暖。