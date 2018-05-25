運行試驗成功 新磁浮車飆160

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國第五代新型磁浮工程樣車23日運行試驗成功，結果顯示時速可達160公里以上。

專家指出，這標誌著中國已掌握中速磁浮交通核心關鍵技術。

中新社報導，由中國國防科技大學牽頭研製的新型磁浮列車工程樣車運行試驗已取得成功。「解放軍報」指出，這種兼具高速與中低速磁浮交通優點的新型磁浮列車，將為中國提供一種高效節能的綠色軌道交通工具，適合在城市群之間、中心城市與衛星城之間，以及城市內部各區域間運行，具有廣闊的應用市場。

第五代新型磁浮列車在綜合中國現有高速、中低速兩種磁浮列車技術特點的基礎上，對牽引和懸浮系統進行創新升級。攻克了磁浮列車的地面高精度定位測速技術難題，研製出直線電機中置式磁浮轉向架等關鍵部件，在模塊化、輕量化、集成化方面實現多項技術創新，達到國際先進水平。

此外，該列車是實實在在的「中國製造」。它擁有完全的自主知識產權，關鍵零組件完全自主化，多項創新技術填補了國內空白。此次研製成功，還為中國發展時速200公里的中速磁浮交通奠定了堅實的技術基礎。

目前，中國第四代磁浮列車已在北京首條中低速磁浮S1線投入使用。第五代磁浮列車開通運營後，可用於國內既有幹線鐵路的加密、城市群0.5—2小時交通圈運輸等。