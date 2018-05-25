俄迎世界杯 中歐班列廈門出貨爆量

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



隨著2018年俄羅斯世界杯臨近，中歐班列（廈門—莫斯科）迎來了貨運高峰。5月23日中午，班列集貨中心迎來100多個貨櫃，這是中歐班列（廈門—莫斯科）開通以來最大數量的集中進場。

中新社報導，廈門及周邊地區的服裝、鞋帽、小家電等一直都在俄羅斯市場很受歡迎，中歐班列（廈門—莫斯科）運往俄羅斯的產品，也以鞋帽、紡織品、小家電等居多。俄羅斯世界杯即將舉行，更刺激這些產品需求，當天貨櫃中，便有大量世界杯相關產品。

「最近詢問班列開通時間的電話接個不停，貨運量也較平時增加了2倍到3倍」。廈門建發保稅物流有限責任公司運營總監林衛東介紹，專列獨具的班期固定、速度快、費用低等優勢，尤其受到服裝、鞋帽等進出口企業的青睞。他透露，由於需要運輸的貨物太多，公司計畫近期在正常班次基礎上增發1趟臨時班列。

為保障班列的順利發運，廈門海關設立「一對一」通關諮詢服務，指派業務骨幹指導企業申報；進一步完善與其他相關海關聯系配合機制，不斷優化艙單傳輸、便捷轉關等相關手續；嚴格落實24小時預約加班制度；針對性地推出「拆拼箱」業務，滿足中小企業小批量、多批次進出口的個性需求。

中歐班列（廈門—莫斯科）是廈門市國際班列中首條定期雙向專列以及第一條直通莫斯科的專列，自2017年8月開通以來，受到企業的廣泛青睞，共計發運出口25列、2076標箱、貨值5.67億元人民幣；進口33列、2714標箱、貨值0.62億元人民幣。