廈航機隊規模 增至200架

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廈門航空有限公司表示，西雅圖當地時間5月22日，廈航在西雅圖接收其首架波音737MAX飛機，機隊規模增至200架飛機，廈航由此正式躋身大型航空公司之列。

中新社報導，廈航董事長車尚輪與波音民用飛機集團總裁兼首席執行官KevinMcAllister共同簽署飛機交付協議。KevinMcAllister表示，廈航是波音在全球最重要的合作夥伴之一，近幾年取得的發展成就令人印象深刻，在機隊規模和航線網絡迅速拓展的同時，保持了優異的經營業績，希望雙方能够繼續深化合作。

廈航人士表示，廈航擁有飛機數在2013年達到100架，經過5年發展已實現規模翻倍，平均每年淨增超過20架飛機。在此期間，廈航的經營利潤同樣保持逐年增長，利潤總額超過100億元人民幣，實現了連續31年持續盈利。

廈航的快速發展也是中國民航業快速發展的縮影。據統計，過去5年間，美國民航客運量年均增速約為4%，歐洲約為6%；相較之下，中國民航客運量平均年增速達到10%，廈航的平均年增長率更是達到15%。

近年來，廈航已陸續開通悉尼、墨爾本、溫哥華、西雅圖、紐約、洛杉磯等10條洲際航線，航線網絡通達歐洲、北美洲、大洋洲。目前這些洲際航線全部使用波音787執飛。今年年底，廈航還將開通巴黎航線。廈航董事長車尚輪表示，到2035年，廈航的機隊規模預期將達到560架，並建成具有全球競爭力的世界一流航空企業。