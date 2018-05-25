濫採40噸 海洋浩劫

2018-05-25 02:48 聯合報 中新社



罰沒水生野生動物及其製品銷毀活動23日在海南三亞舉行。集中銷毀海南、廣東、廣西、福建近期罰沒的紅珊瑚、硨磲、綠海龜、玳瑁、海馬、皇冠螺、鸚鵡螺、虎斑寶貝等各類製品6000餘件，總重約40噸。這些物品非法交易價值粗估高達近億元人民幣。