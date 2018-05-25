渝台少數民族 重慶相見歡

2018-05-25 02:48 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第六屆「兩岸一家親—渝台少數民族交流活動」日前在重慶啟動，來自台灣的54名少數民族代表來到山城，在為期一周的活動中深入了解當地少數民族發展情況。

新華社報導，此次來渝的台灣少數民族代表分別來自台北、新北、南投、花蓮、台東等地，近期他們將前往渝東南少數民族聚居區，了解當地少數民族發展情況，感受民俗風情。

開幕式上，不少台灣代表表達了對兩岸少數民族交流的感受和期盼。台灣花蓮縣秀林鄉代理鄉長蔡瑞光表示，這是自己第七次到訪大陸，每一次參訪都讓他對大陸少數民族多一分認識，也更意識到兩岸同胞的血脈聯繫。同行的花蓮縣代表認為，兩岸交流是增進雙方了解的基礎，所謂「眼見為實」，大陸民俗風情令人讚嘆。

據統計，重慶現有55個少數民族，有常住少數民族人口197萬，其中以土家族和苗族居多。

談到山城近年來的發展變化，台灣少數民族生存發展協會理事長孔文吉感嘆，重慶是座山水之城，不僅有大都市的繁華，也具有濃郁的民族特色。他還表示，希望兩岸在推廣經貿合作的同時，在文化和民族方面也能增進交流，實現常來常往，共贏發展。

重慶市政府台灣事務辦公室主任胡奕表示，兩岸少數民族同根同源、一脈相承，加強交流有利於兩岸少數民族互相借鑒，在傳承創新中共同進步。

據悉，自2013年重慶舉辦首屆「兩岸一家親—渝台少數民族交流活動」以來，重慶共邀請了多族群、多領域的台灣少數民族代表256人赴渝參訪，共同交流兩地民俗文化，密切兩岸少數民族往來。