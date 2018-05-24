台女遊香港迪士尼帶防狼噴霧劑 遭港警逮捕罰款

2018-05-24 13:48 聯合新聞網 綜合報導



網友遊香港迪士尼時，因持有防狼噴霧遭當地警方拘捕。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

女網友昨日到香港迪士尼樂園遊玩，因入場時攜帶了防狼噴霧劑，遭當地警方以違反槍枝管制拘捕，讓他大嘆出國旅行變成惡夢一場。

一位女網友在《爆怨公社》指出，23日她前往香港迪士尼樂園，在入場安檢時因帶著防狼噴霧劑被攔下，本以為當下丟棄就沒事，但迪士尼立即報警。警方一到，女警對她全身搜身，背包重新檢查，並沒收手機，另外因避免嫌犯自殺，也按程序將她的鞋帶抽掉。

警方將她帶回警局後，透過電腦畫押十根手指頭及手掌，手拿A4紙（上面有名字跟案名）拍全身照，在拘留室待了7個小時，被交保釋金後才被放出，接著準備隔天到法院認罪並繳交罰金1000元港幣（約新台幣3815元）。

原PO表示，她不知道在台灣很普遍的防狼噴霧劑，在香港是屬於違禁品，出國前也沒查到相關資訊。她自嘲迪士尼沒玩到，反而變成香港警局一日遊，真的是難受想哭，她貼出這段經歷希望網友出國要小心。

有網友表示，有次去上海迪士尼也被檢查出防狼噴霧劑，但丟掉就好，沒想到在香港這麼嚴重。還有網友說，有次在香港機場過境，被查到防狼噴霧劑，但5個警察圍著討論一下，認為他沒有攻擊香港的意圖，讓他簽個名就讓他去轉機了。還有人說，他是回台灣時在香港海關被攔下，還被告知：「台灣很多人不知道，你回去跟你朋友講」。

根據桃園國際機場官網資料指出，出境安檢手提行李規定，防狼噴霧劑不得手提及隨身攜帶，另外飛港澳班機也不可託運。香港、澳門對旅客手提、隨身或託運攜帶防狼噴霧劑依情節輕重可能被處以罰鍰或拘留。