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天津港保稅區 機場「智慧」變身

2018-05-24 05:16聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

天津港保稅區管委會表示，該區中國民航科技產業化基地孵化培養的天津航大航空設備有限公司的核心產品自助行李託運系統，近日已在一些機場批量轉化應用，揭開了中國智慧機場建設中大規模旅客自助服務的新篇章。

該自助行李託運系統採用條碼及RFID雙系統運行，為機場的運營管理提供了雙重選擇。旅客使用自助行李託運設備時，只需在設備上掃描身分證，就可以自行完成打印行李條、打印行李提取憑證等一系列手續，實現了行李託運的全流程自助服務。

中新社報導，天津航大航空設備有限公司相關負責人表示，目前已形成了全自助、半自助和簡易型3個型號的系列產品，其機場自動行李託運系統現已在天津機場、上海虹橋機場、鄭州機場、青島機場、廣州機場等多家國內機場，以及春秋航空、天津航空等航空公司得以應用，僅2017年銷售額已過千萬元（人民幣，下同），2018意向銷售額已達6000餘萬元。

中國民航科技產業化基地總經理余政哲表示，為了推動該項目轉化、孵化、產業化，中國民航科技產業化基地在中國民航大學的支持下，於2012年協助創業團隊註册完成天津航大航空設備有限公司，並在場地、人員、投融資、企業管理等方面給予大量政策支持，使其取得了快速發展。

余政哲表示，下一步，中國民航科技產業化基地將繼續推動中國智慧機場的建設，加快自助登機系統、行李追蹤系統、機場圍界入侵預警系統等數十項機場智能服務設備產業化的進程。

天津港保稅區管委會相關負責人表示，航空產業是天津港保稅區的重要支柱產業之一，已形成飛機總裝、研發、維修、部附件組裝、零部件製造、租賃、物流、銷售、培訓和服務等全產業鏈。自助行李託運系統與自助值機、自助登機門一道，是天津港保稅區中國民航科技產業化基地產學研用合作推動智能技術實現創新創業的典型案例。

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