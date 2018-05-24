親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

傳劉霞2月間曾獲告知 可離開中國

2018-05-24 04:21中央社 香港23日電

南華早報今天報導，中國大陸諾貝爾和平獎得主劉曉波的遣孀劉霞，2月間曾被告知可重獲自由，結束近8年被軟禁的生涯，並且可以離開中國。

海外華文媒體明鏡新聞創辦人何頻今晚也透過推特表示，他在差不多同一時間（2月間）也獲得可信消息，指劉霞已被批准出國，當時經審慎評估後披露了這一訊息。但「為什麼過去了3個月，劉霞仍然如囚徒」？

由於德國總理梅克爾明天將抵達北京訪問，敦促中國釋放劉霞被認為是梅克爾此行的目標之一，使劉霞能否藉此機會結束被軟禁的命運，受到各界關注。

南華早報報導提到，一名中國國家主席習近平信任的公安高層，2月間曾到劉霞家中探望她，並傳達她可望在數周內離開中國的訊息。

據報導，農曆年間，這名未被透露姓名的公安高層在劉霞家中見了劉霞及弟弟劉暉，表示劉霞在3月中國全國「兩會（人大和政協）」後將會獲得自由。

報導又引述另一個消息來源指出，有中國高層領袖建議讓劉霞離開，她的弟弟劉暉則留在國內。

報導表示，不同消息來源同時指出，在公安高層會晤劉霞後，劉霞的親戚十分有信心劉霞將可離開中國，他們已準備出售房屋。

但報導引述海外民運人士說，截至昨天為止，劉霞仍被軟禁。

公安梅克爾北京
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

2018-05-23 21:19

中國傳取消計劃生育 網民拒生俄民憂心

2018-05-23 21:14

中國計畫生育傳將廢除 學者貼文旋遭刪

2018-05-23 19:05

中國時速160公里城市型磁浮樣品車 測試成功

2018-05-23 19:01

19歲陳家希 登珠峰最年輕港人

2018-05-23 17:28

美女搬運工爆肌拉貨：在男人堆中工作很自在

2018-05-23 17:28

曾志成3登珠峰 帶2港人登頂

2018-05-23 17:28

大陸上網買藥已成時尚 白領、教師和農民是主力

2018-05-23 17:25

「電力一姐」李小琳退休 自稱清白乾淨

2018-05-23 17:22

「中國1.4億人陽痿」 偉哥藥商遭立案調查

2018-05-23 16:34

央視主播：兒疑從汶川地震轉世 「老家在四川有2女」

2018-05-23 16:06

4萬人爭睹長洲飄色 卿峯作浪、財爺派錢最搶鏡

2018-05-23 16:00

長洲搶包山 包山王8連冠、包山后換人做

2018-05-23 16:00

中國婦人泰機場被自己人綁架 丈夫付百萬贖金無果

2018-05-23 15:55

長洲太平清醮 全球10大古怪節日之一

2018-05-23 15:55

大陸富豪烏克蘭花鉅資一針返老續命 遭爆白花冤枉錢

2018-05-23 15:37

網紅店鮑師傅被揭雇人排隊 公開道歉

2018-05-23 15:37

憂學童牛奶有問題 安徽蕭縣迫老師試喝

2018-05-23 15:06

散發負能量？借古諷今？ 這齣宮鬥劇傳遭陸封殺

2018-05-23 14:33

毛澤東8次接見 「中國笛王」97歲辭世

2018-05-23 14:31

陸新型磁浮列車運行試驗成功

2018-05-23 13:17

大陸新一代核電 華龍一號今吊裝穹頂

2018-05-23 10:38

北京懸崖養蜂 靠「蜘蛛人」團隊

2018-05-23 02:35

上海地鐵 禮讚社科大師

2018-05-23 00:58

炎帝誕辰祭典 兩岸高平謁祖

2018-05-23 00:58

葉宏燈修炎帝陵 發揚文化

2018-05-23 00:58

「粵省事」上線 可辦港澳通行證

2018-05-23 00:58

福建茶王賽…品評色香味

2018-05-23 00:58

香溪長江大橋 終順利合龍

2018-05-23 00:28

劉霞未失聯 消息：人在家中等待救援

2018-05-22 22:29

中國保育娃娃魚 研究：方法錯誤恐致滅絕

2018-05-22 19:36

看完演唱會懶排隊？成都40人集體翻地鐵閘機逃票

2018-05-22 19:33

上海海峽兩岸青年創業大賽 為年輕人築夢

2018-05-22 16:53

超扯！陸女狐臭手術做到一半 被臨時加價

2018-05-22 15:17

馬克思「倫敦筆記」手稿拍賣 千萬元成交

2018-05-22 14:21

中國要求清真寺掛國旗 還要學習「社會主義核心價值觀」

2018-05-22 14:16

藏人倡母語教育 遭控煽動分裂判刑5年

2018-05-22 13:50

傳全面取消計畫生育 陸專家質疑生育率難提升

2018-05-22 13:03

「逃犯剋星」！張學友魅力無法擋 兩個月3逃犯在演唱會被抓

2018-05-22 12:58
看更多

熱門文章

新型打工「代客剝蝦」 陸女大生月入逾台幣4.7萬

2018-05-23 15:19

大限前陸媒曝光 抗拒「台灣屬中國」外航黑名單

2018-05-23 11:18

「陸版台積電」中芯原地踏步 2個致命原因

2018-05-23 11:11

挺台灣是國家 Costco被大陸網民罵翻

2018-05-23 11:48

只剩兩天 陸媒威脅國際航空公司更改台灣名稱

2018-05-23 18:14

因應陸汽車關稅下調 特斯拉、保時捷、豐田火速降價

2018-05-23 09:34

蘇起：北京對蔡政府並未關門上鎖 但已不抱任何希望

2018-05-23 19:11

中興迎解禁 記取教訓晶片加快國產替代

2018-05-23 17:25

原產國標註台灣 無印良品上海遭罰95萬

2018-05-23 21:19

陸新型磁浮列車運行試驗成功

2018-05-23 13:17

富士康工業互聯網今新股抽籤 發行價人民幣13.77元

2018-05-23 08:08

史上最「佛系」發傳單 拉拉熊靠牆抖腳睡覺

2018-05-23 15:05

中國傳取消計劃生育 網民拒生俄民憂心

2018-05-23 21:14

太極傳人戰業餘拳手 秒被打暈

2018-05-23 14:26

大陸富豪烏克蘭花鉅資一針返老續命 遭爆白花冤枉錢

2018-05-23 15:37

美駐廣州領館雇員腦損傷 陸媒：要客觀調查

2018-05-23 23:45

鮑彤談六四成因：鄧小平保的是自己 不是黨

2018-05-23 17:45

針對轟6K島礁訓練？美軍B52H戰略轟炸機再赴南海

2018-05-23 15:37

美專家：中共大外宣排擠華文異議聲音

2018-05-23 13:22

網紅店鮑師傅被揭雇人排隊 公開道歉

2018-05-23 15:37

中國時速160公里城市型磁浮樣品車 測試成功

2018-05-23 19:01

大陸新一代核電 華龍一號今吊裝穹頂

2018-05-23 10:38

蘇起：陸對台機構及思考 國際派當道

2018-05-23 21:32

鴻海FII擁6萬工業機器人 握關鍵技術

2018-05-23 11:31

百度風波不斷 急發聲明否認李彥宏私德傳聞

2018-05-23 11:59

無印良品被罰屬舊聞 陸媒炒作施壓台灣改名

2018-05-23 21:59

「電力一姐」李小琳退休 自稱清白乾淨

2018-05-23 17:22

人民幣兌美元貶破6.39 續四個月低點

2018-05-23 22:10

陸政府採購目錄 新增國產晶片

2018-05-23 14:50

美女搬運工爆肌拉貨：在男人堆中工作很自在

2018-05-23 17:28

大陸上網買藥已成時尚 白領、教師和農民是主力

2018-05-23 17:25

川普暗示川金會中國搞鬼 中：只會發揮積極作用

2018-05-23 21:52

中國婦人泰機場被自己人綁架 丈夫付百萬贖金無果

2018-05-23 15:55

中國計畫生育傳將廢除 學者貼文旋遭刪

2018-05-23 19:05

「超級獨角獸」最快6月掛牌 引爆搶購潮

2018-05-23 14:31

20家航空改標「中國台灣」…陸媒公布「未屈服」黑名單

2018-05-24 00:06

富士康FII網上路演 陳明正：打造智動化關燈工廠

2018-05-23 14:59

為聯想站台 北京書記蔡奇讚：扛民族產業大旗

2018-05-23 14:53

馬化騰談騰訊夢想 首提「智聯網」

2018-05-23 14:53

工業富聯FII：上市後將適時增發、配股

2018-05-23 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top