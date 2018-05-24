傳劉霞2月間曾獲告知 可離開中國

2018-05-24 04:21 中央社 香港23日電



南華早報今天報導，中國大陸諾貝爾和平獎得主劉曉波的遣孀劉霞，2月間曾被告知可重獲自由，結束近8年被軟禁的生涯，並且可以離開中國。

海外華文媒體明鏡新聞創辦人何頻今晚也透過推特表示，他在差不多同一時間（2月間）也獲得可信消息，指劉霞已被批准出國，當時經審慎評估後披露了這一訊息。但「為什麼過去了3個月，劉霞仍然如囚徒」？

由於德國總理梅克爾明天將抵達北京訪問，敦促中國釋放劉霞被認為是梅克爾此行的目標之一，使劉霞能否藉此機會結束被軟禁的命運，受到各界關注。

南華早報報導提到，一名中國國家主席習近平信任的公安高層，2月間曾到劉霞家中探望她，並傳達她可望在數周內離開中國的訊息。

據報導，農曆年間，這名未被透露姓名的公安高層在劉霞家中見了劉霞及弟弟劉暉，表示劉霞在3月中國全國「兩會（人大和政協）」後將會獲得自由。

報導又引述另一個消息來源指出，有中國高層領袖建議讓劉霞離開，她的弟弟劉暉則留在國內。

報導表示，不同消息來源同時指出，在公安高層會晤劉霞後，劉霞的親戚十分有信心劉霞將可離開中國，他們已準備出售房屋。

但報導引述海外民運人士說，截至昨天為止，劉霞仍被軟禁。