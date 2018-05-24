史上首見 兩岸民眾為炎帝守陵

史上第一次，兩岸護持炎帝陵寢守陵活動正式啟動，守陵隊伍由兩岸民間人士共同組成，首度啟動儀式逾300人參與。 圖／主辦單位提供 分享 facebook 2018海峽兩岸護持炎帝陵寢守陵活動昨天正式啟動，這也是有史以來，首次有炎帝陵寢的守護活動，並由兩岸信徒共同進行，除一般守陵工作，也計畫協助炎帝陵導覽、接待香客及奉茶等工作。

守陵隊伍以八至十人為原則，分為兩組每組四到五人，台灣信眾守陵隊伍，由中華神農大帝協進會各宮廟認養，各縣市分別認養一個月，採自由報名制。

大陸守陵隊也是同樣人數，由附近村民組成。他們表示，守陵期間每天要晨鐘暮鼓，分別是早晨太陽起時，鳴鐘九響，傍晚太陽落山時，擊鼓九通，每天還要按時掃塵、擦碑、添油、添香等。

中華海峽兩岸炎帝交流協會理事長葉宏燈表示，當初倡議重整炎帝陵的目的，就是希望透過舉行炎帝祭典，做為兩岸交流互動的平台，如今炎帝陵修建完成，也需要有信眾來維護，並透過守陵人的角色，來導覽說明炎帝的故事及歷史意義。

中和市福和宮志工洪錦龍表示，當初報名守陵活動，是想多暸解炎帝文化，覺得很有意義，目前活動剛開始，只是擔任在旁守護講解，相信以後會有具體工作，不過能為神明服務，感到很開心。

有台灣信徒表示，炎帝陵最重要的是這塊石碑，守陵精神意義比較重要，炎帝神農氏的信仰，在台灣很普遍，到處都可見神農宮廟，能在高平祖廟，「為神明服務」，也可認識當地民眾，也是一舉兩得。

炎帝陵位山西高平東北17公里處的神農鎮庄里村，俗稱「皇墳」。陵後的五谷廟，原建築規模龐大，僅存正殿五間，東西廂房十幾間，是元代所建，是當地市級文物保護單位。

史上第一次，兩岸護持炎帝陵寢守陵活動正式啟動，守陵隊伍由兩岸民間人士共同組成，首度啟動儀式逾300人參與。 圖／主辦單位提供 分享 facebook

目前的炎帝陵是2014年5月17日開始修護的，2016年3月完工，中軸主建築有神農大殿、始祖殿、功德殿、山門四大殿，兩側有百草殿、五穀殿、關聖殿和溯源堂、根源堂、醫藥堂、農耕堂、頌德堂、聚賢堂，以及鐘亭、鼓亭。

今年首次守陵啟動是農曆四月初三至初七日五天，啟動儀式是在農曆四月初三（國曆五月十七日）上午十點舉行，共有海峽兩岸三百多人參加。

守陵人分列兩排，每排大陸、台灣各五人共十人，兩排共需廿人，成雙成對端著金盆清水、佛塵、笤帚、麻布、麻油以及十個木盒，盒內呈放五穀雜糧所需物品，穿麻布斗篷服裝進場，場面莊嚴肅穆。

守陵儀式從鳴鐘九響、擊鼓九通，兩名守陵人，持金盆，繞陵灑水，其餘守陵人分別持拂塵，輕拂陵碑，繞陵拂塵，也有守陵人持黍把笤帚，繞陵輕掃，並有人添油點燈，最後完成上供、上香與三拜九叩的儀式，正式啟動兩岸共同守陵任務。