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神農嘗百草 炎帝文化論壇推崇求真精神

2018-05-24 05:17聯合報 苗君平／山西報導

海峽兩岸神農炎帝文化高端論壇昨天在山西晉城舉行。 苗君平／攝影
海峽兩岸神農炎帝文化高端論壇昨天在山西晉城舉行。 苗君平／攝影
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海峽兩岸神農炎帝文化高端論壇昨天在山西省晉城市舉行，研討主題是「神農炎帝文化與新時代」；中華海峽兩岸炎帝神農文化交流協會理事長葉宏燈表示，炎帝神農文化民間傳說很多，要靠專家學者實事求真，還原歷史真相，使民眾信仰有正確認知，以凝聚全球華人共識，開拓宏觀視野，增進炎帝文化的學術價值。

這場研討會是由中華海峽兩岸炎帝神農文化交流協會、中華炎黃文化研究會等單位共同舉辦；有來自兩岸數百位專家學者與宮廟代表參加，主持人是中華炎黃文化研究會常務副會長兼祕書長，也是北京大學歷史研究所長的張希清，首先頒贈授予高平市為「神農炎帝文化研究基地」的牌匾，與全球徵集拜文論文輯頒獎。

山西省政協副主席席小軍表示，「山西是個好地方」，歷史悠久，人文匯粹，是中華民族的發祥地之一，炎帝、黃帝都把山西做為主要的活動地，堯、舜、禹都曾在山西建都，中國的許多文化都始於山西，可說是「中國古代博物館」。

新黨主席郁慕明致詞表示，「每個新時代來臨，都是舊時代帶來的成果」，炎帝除了是中國人文始祖，另一重要意義，是在技術知識不夠年代中，卻能勇於嘗百草，力行研究求真，最後雖然犧牲，但「證明創新求真是進步的真理」。

台灣大學歷史系原主任也是暨南大學代理校長徐泓表示，神農炎帝是台灣主要的民間信仰之一，日據時代曾被打壓，有民眾還冒著生命危險，將神像偷藏起來，台灣光復後，信仰再度恢復，而且從統計數據顯示，炎帝神農廟數比起日據時代多出好幾倍，更可貴的是，這些都是民間自主發起的。

中華海峽兩岸炎帝神農文化交流協會理事長葉宏燈（左一）認為，舉辦高峰論壇是因炎帝神...
中華海峽兩岸炎帝神農文化交流協會理事長葉宏燈（左一）認為，舉辦高峰論壇是因炎帝神農文化，民間有許多傳說，希望專家學者實事求真，還原歷史真相，讓民眾信仰有正確認知。 苗君平／攝影
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中華海峽兩岸炎帝神農文化交流協會理事長葉宏燈表示，台灣供奉的炎帝，多數是黑臉，與山西高平的炎帝面貌雷同，從中研判兩者應出自同源，只是很疑惑山西高平的炎帝誕辰時間，是農四月初八日，卻與其他地方農曆四月廿六日不同，有待專家學者的考證。

他表示，炎帝的三名兒子為父代嘗百草，有的夭折亡故，有的畸形變醜，女兒女娃為民治水患溺斃，化為小鳥精衛銜草填海，全家為民犧牲奉獻的精神，值得世人學習效法。

中華神農大帝協進會創會理事長李乾龍表示，「先人文化必須保留」，先嗇宮有兩百多年歷史，擔任董事長任內，就是推動列為三級古蹟，從先嗇宮保留下的楹聯，也可充分暸解神農炎帝，在台灣民眾心目中的重要地位。

台灣中山醫學大學通識教育中心教授林培雅說，中藥始於炎帝嘗百草，在民智未開中，表現在民間信仰上，在台灣神農帝宮廟中，就有藥籤供民眾抽取，雖然有的沒有現代醫學的認證，但對病患的心理，仍有建設性的助益。

先嗇宮民間信仰
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