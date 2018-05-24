海峽婦女論壇 聚焦綠色生活

2018-05-24 05:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「突出生態文明建設，是第十屆海峽婦女論壇的特色」。福建省婦女聯合會副主席包方表示，即將登場的第十屆海峽婦女論壇，不僅交流兩岸婦女生態建設理念，也展示兩岸青年女性在生態建設中的責任擔當。

中新社報導，本屆海峽婦女論壇將在第十屆海峽論壇期間舉辦，而第十屆海峽論壇6月5日至11日將在福建舉行。

包方表示，突出民間、草根和婦女、家庭視角，本屆海峽婦女論壇多形式開展兩岸民間交流交往，以情感驅動兩岸基層交流融合。屆時將有來自海峽兩岸的各界婦女300多人參加論壇。

以「綠色家庭．綠色生活」為主題的本屆論壇，將凸顯綠色、生態元素。包方介紹，論壇上，20對兩岸綠色社區（村）、家庭和巾幗環保志願者組織將結對簽約，搭建經驗分享、工作協商、項目合作的長效機制，助力兩岸女性交流生態理念，踐行綠色生活。

本屆海峽婦女論壇還將舉辦兩岸女大學生「綠色共享、騎樂融融」騎行活動，兩岸120名女大學生將沿著廈門海滄大道騎行至廈門中心大廈，以低碳出行的方式，踐行綠色生活理念，展示青年女性風采。

系列「綠色家庭．綠色生活」交流聯誼活動也將在本屆海峽婦女論壇上登場。

「海峽論壇．海峽婦女論壇」已成功舉辦9屆，成為兩岸婦女交流品牌活動之一和推動兩岸民間交流、合作、發展的獨特力量。

據福建省婦女聯合會統計，2014年以來，該論壇吸引了海峽兩岸及港澳地區婦女6000餘人次參加活動，推動建立42個閩台婦女合作發展基地和44個海峽兒童聯誼交流基地，促成324對閩台家庭結對，以及42對閩台基層婦女組織、104家協會和企業簽約。