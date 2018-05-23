散發負能量？借古諷今？ 這齣宮鬥劇傳遭陸封殺

2018-05-23 14:33 世界日報 中國新聞組╱香港23日電



《宮心計2深宮計》劇照。(取材自微博) 分享 facebook 散布負能量？借古諷今？宮鬥劇再傳遭中國官方封殺。香港TVB跟內地企鵝影視聯合重金打造的古裝劇集《宮心計2深宮計》原定21日晚在香港和大陸同步首播，不過，合作方騰訊視頻卻遲遲未上架。騰訊僅在微博表示劇集「因故暫時延期」，另有人士透露原因為「審批延誤」，引起猜測。

香港蘋果日報報導，無線(TVB)與騰訊網合拍的億元製作古裝宮鬥劇《宮心計2深宮計》，21日晚在香港無線翡翠台首播。由於此劇早在大陸取得上映證，無線早已公布劇集會與騰訊網同步首播，不少大陸網民已付費成網站會員，以便收看。

但報導指出，騰訊網在21日、22日晚的首兩集，均未同步播放《宮》劇。

對此，騰訊視頻21日晚在官方微博表示，「原計畫於今(21日)晚上線的《宮心計2深宮計》因故暫時延期」，並稱對觀眾造成的不便「深表歉意」，要觀眾「多給我們一點時間」，卻未提及因何原因延期。

香港明報報導，對於不少內地網民投訴無法收看，無線副總經理（節目及製作）杜之克解釋稱原本打算香港、內地同步播映，但審批程序較預期中長。他表示，「實際情要問騰訊（企鵝影視母公司）方面，他們給我一個安心的回覆就是會追回播出的時間表，盡量完成手頭上阻滯的問題，盡快趕及跟香港同步播映」。

但對於審批程序問題是否涉及內容？他強調，「暫時未清楚。」

資料顯示，《宮》劇是TVB 50周年台慶劇，以唐朝「唐隆之變」為背景，首集講述平王李隆基聯手太平公主誅滅企圖臨朝攝政的韋后，擁護父親李旦重登帝位。

香港蘋果日報引述時事評論員劉銳紹指出，中共19大後加強影視意識形態審查，但凡潛在借古諷今影射政權的作品，均非常謹慎處理。

《如懿傳》、《巴清傳》沒倖免

香港01報導，網上還有一個說法是廣電局嚴打宮廷鬥爭戲，早幾年宮鬥戲收視看漲，不少製作人爭相開拍此類劇集搶市場，《甄嬛傳》更為其中代表。不過，2013年人民日報點名批評《甄嬛傳》，指控其「鼓勵以惡抗惡比壞心理腐蝕社會道德」，極不主張這些題材的劇集上架，而《深宮計》正是這類題材，所以這次中箭不令人意外。

而由去年至今，內地多齣宮鬥劇疑因偏離習近平提倡的中華文化原則，有關方面認為鬥爭戲散布負能量，因此不易獲批文，都被禁播。周迅主演的《如懿傳》、范冰冰主演的《巴清傳》等，都不能倖免。

女主角胡定欣傳遭舉報 曾支持佔中

香港宮鬥劇《宮心計2深宮計》疑被內地禁播，原因眾說紛紜，引起揣測。近日網上更傳出，真正原因之一為劇中女主角胡定欣被指曾支持「佔中」，「被人舉報了」。

香港01報導，該劇一播出在內地就觸礁，讓眾多內地影迷苦候不到上架，在微博出言投訴。

除此之外，該劇被禁真正的原因究竟為何，在網上已有大量傳言。其中，最被瘋傳的竟然是《宮》劇中的女主角胡定欣。事由上個月有網民在內地知名論壇「百度貼吧」，貼出了胡定欣當年支持「佔中」的Instagram post，結果引來大批內地網民說她的不是，又說要封殺她。

有香港網民在討論區指出，這次《宮》劇被內地禁播，就是因為胡定欣被人舉報了。

另據香港明報報導，儘管內地播映受阻，但一眾演員還是盡力為劇集宣傳，馬浚偉與胡定欣日前以情侶裝現身香港一商場，與市民一起收看《宮》劇。提到收視壓力？胡定欣表示沒擔心過，對劇集充滿信心。馬浚偉表示現在多了網路平台，收視已跟以前不同，反而是享受播的過程和口碑。