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毛澤東8次接見 「中國笛王」97歲辭世

2018-05-23 14:31世界日報 中國新聞組／北京23日電

以「中國笛王」蜚聲海內外的著名笛子演奏家、作曲家、上海音樂學院教授陸春齡22日在...
以「中國笛王」蜚聲海內外的著名笛子演奏家、作曲家、上海音樂學院教授陸春齡22日在上海中山醫院病逝，享年97歲。中新社資料照片
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以「中國笛王」蜚聲海內外的著名笛子演奏家、作曲家、上海音樂學院教授陸春齡22日在上海中山醫院病逝，享年97歲。

新華社報導，陸春齡是上海弄堂裡走出的一代民樂宗師。陸春齡曾在江南造船廠當車工，在出租汽車公司當司機，豐富的生活閱歷如爐火一般淬煉出他的音樂。他四下走訪，整理出民間流散的《鷓鴣飛》、《歡樂歌》、《小放牛》、《中花六板》等笛子曲目，又創作出《今昔》、《喜報》等膾炙人口的名曲，至今都是民樂界經典保留曲目。

值得注意的是，陸春齡與中共多位高層交情深厚。陸春齡家中牆上掛著一張他與中共前領導人毛澤東在人民大會堂的合影，他曾八次受到毛澤東的接見，其中六次是為毛澤東演奏。他的書櫃裡有兩本已經發黃的毛澤東《在延安文藝座談會上的講話》。

新京報微信公眾號政事兒News5月22日報導，陸春齡第一次見到毛澤東，是在1954年冬。演出前，他只知道有首長來觀摩，帷幕拉開後，才發現毛澤東與中國國務院前總理周恩來坐在第三排中間。1962年8月，毛澤東到上海又接見了陸春齡。

報導稱，陸春齡為中共中央軍委前主席鄧小平演奏時，鄧小平曾主動「點歌」。陸春齡回憶，1980年代一次「五·一」勞動節，他受邀到北京演出，當時鄧小平陪同外賓坐在觀眾席上。當陸春齡一曲《練兵場上》演奏完畢後，主持人對陸春齡說，請再加演一曲《友誼讚歌》，且要用法國的三孔笛吹。事後，陸春齡才知道《友誼讚歌》是鄧小平特意點的。

中共中央前總書記江澤民也曾多次聽過陸春齡的演奏，還促成英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與陸春齡的結識。此外，陸春齡還給江澤民送過一支笛子。

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