北京懸崖養蜂 靠「蜘蛛人」團隊

2018-05-23 02:35 世界日報 中國新聞組／整理



在北京密雲區馮家峪鎮西口外附近大山深處，有一處中華蜜蜂保護核心區。這個全國最大的崖壁式景觀蜂場，懸掛600個木箱，最高離地150米。掛蜂箱、採蜂蜜都靠一群「蜘蛛人」。

懸崖養蜂人。 分享 facebook

從北京市區出發，經密雲一路向北，平直的公路隨著山勢開始彎曲。因植被茂盛，景色宜人，這片山地是眾多自駕愛好者周末郊遊的首選地之一。但很少有人知道，這裡的大山深處還住著一群勤勞的「精靈」——中華蜜蜂（又稱中蜂、土蜂）。

新京報報導，在馮家峪鎮西口外村附近的懸崖峭壁上，碼放著上百個高約60厘米，寬約40厘米的木箱，最高的離地近150米。這裡是全國最大的崖壁式景觀蜂場，也是中華蜜蜂保護區核心區。

掛蜂箱 蜘蛛人攀150米

報導說，照顧這些蜜蜂的「保母」也不是普通人，是保護區內的養蜂專業合作社（以下簡稱「合作社」）從重慶請來的專業「蜘蛛人」團隊。

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這天清晨，四名「蜘蛛人」背起裝備，開始攀登。上山沒有路，在坡度較大的地方得手腳並用，有時還要隊友配合。「爬這樣的山，在城裡人看來很不容易，但是在我們老家，這是出行必備技能。」38歲的余永紅笑著拍了拍自己的大腿。

比余永紅年長些的謝德均是團隊中的老手。據他介紹，團隊此前的服務範圍主要是高樓大廈的清洗工作和道路沿線的防護網架設。聽說要去給懸崖上的蜜蜂服務時，謝德均是驚訝的。「土蜂在重慶農村是比較常見的，但大多是掛在樹上或者屋簷上，像這樣掛在離地百餘米的峭壁上我之前沒見過。」

不到半小時，四人已經就位，熟練地在預先打樁的位置準備安全繩、安全服。與此同時，養蜂專業合作技術指導員開始從山下將蜂箱背上山。因為蜂箱不能磕碰，也不能驚擾到箱內蜜蜂，所以只能採用人工背負的方式，然後由「蜘蛛人」在繩索的輔助下安裝在指定位置。

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報導表示，要將一只蜂箱安裝到位，至少需要五人配合，花費兩三個小時完成。

割蜂蜜攀岩高手展絕技

北京晨報報導，位於密雲馮家峪鎮的全國最大的崖壁式景觀蜂場日前開啟首屆崖蜜割蜜節。「蜘蛛人」從離地150米高的懸崖垂下，他們將從懸掛在懸崖峭壁上的蜂箱中割下百花蜂蜜。

報導說，這座山峰非常陡峭，坡度接近90度，拴著安全繩、身著防蜂服的「蜘蛛人」從山頂緩緩垂下，他們的任務是從一個個蜂箱中割取蜂蜜。由於是在懸崖峭壁上作業，割蜜的難度遠遠大於在平地或者山林中割蜜，所以「蜘蛛人」割蜜的速度非常緩慢。

刀削一般的峭壁上，懸掛著五顏六色的小蜂箱。百米高的山頂，幾根繩子貼著山壁垂下，一位從頭到腳包裹得十分嚴實的「割蜜人」正在緩緩下降。這幾天，密雲馮家峪鎮西口外村「崖壁蜂場」首次收穫，割蜜人都是身懷絕技的攀岩高手。

北京日報報導，記者在山頂往下望一眼都頭暈目眩，採蜜人老趙卻毫無懼色，套上紗帽、戴上手套，扣好安全繩，走到懸崖邊，背對高空，騰空一跳，腳踩峭壁橫躺著退步下降。每當遇到蜂箱時就停下來，一手扶住山壁固定身子，一手輕巧地掀開蜂箱，兩三下就取出了一小塊蜂巢，金黃色的蜂蜜在陽光下閃著光，引來一大群蜜蜂圍繞著老趙亂竄。牠們個頭特別小，大概只有拇指蓋那麼大，而且十分機警，察覺有人靠近立馬飛離。

懸掛養殖 保護「蜜蜂中的大熊貓」

這地方的蜂箱為啥掛在懸崖上？「崖壁蜂場」負責人郭小力道破緣由：保護瀕臨滅絕的中華蜜蜂！這是一種體型瘦小的土蜂，在中華大地繁衍生息已經7000萬年，但近百年來卻被引入的西洋蜜蜂擠兌得快滅絕了。2006年，中華蜜蜂被列入農業部國家級畜禽遺傳資源保護品種，被稱為「蜜蜂中的大熊貓」。

北京日報報導說，密雲的大山植被豐富，蜜源植物多，養蜂的村民不在少數。不過，養的大多是個頭大、產蜜量高、繁殖迅速的義大利蜂。「土蜂弱小，三、五隻義大利蜂就能打敗一整個土蜂群。」

郭小力說，「另外，土蜂釀的蜜很香，山間的蛇蟲鼠蟻都會來搶。」把蜂箱架到峭壁上，一般的大型動物碰不著，人類的活動也影響不到牠們，可以給土蜂創造一個安全的環境繁衍生息。

人養蜂？ 蜂養人？每斤可賣1500

北京晨報報導，2016年初，在一級區保峪嶺村成立北京保峪嶺養蜂專業合作社，2017年在西口外村建成全國最大的中華蜜蜂崖壁蜂場，在懸崖上懸掛600個蜂箱，讓中華蜜蜂回歸自然，釀出名副其實的「百花蜜」，美麗景觀同時帶動綠色生態旅遊。

北京日報報導，這些瀕危的小蜜蜂得來甚是不易，「崖壁蜂場」負責人郭小力遍尋全國僅找回400餘群。去年5月，600個中華蜂箱掛上了馮家峪三面峭壁。

目前，馮家峪將全鎮200多平方公里的範圍劃定成中華蜜蜂保護區，保護區的中華蜂種群數量恢復到6000群以上。

報導表示，因為產量少，割蜜難度超乎想像，這種崖蜜更是十分金貴，每斤(500公克)售價在1500人民幣左右(約235美元)。

由於這些蜜蜂個頭小，山間的柴胡、黃芩、枸杞、板藍根等上百種中草藥植物，牠們都能夠採到，釀出來的蜜也與眾不同，價格雖昂貴，銷量倒是不愁。土生土長的小蜜蜂為當地村民帶來收入，2017年全鎮共有331戶養中華蜂，收入超過900萬人民幣。

今年鎮裡的養殖規模還要再進一步擴大，計畫發展中華蜂養殖5500群，預計收入將可超過千萬人民幣。