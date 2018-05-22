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大陸律師人數超過32.5萬人 擠進世界前段班

2018-05-22 02:35經濟日報 記者 杜宗熹

圖／網路
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台灣律師人數近幾年快速增加，已經突破1.5萬人，供過於求的情況下，讓律師的金字招牌褪色，年輕一輩的律師得要各憑本事，找到自己的案件專長。現在，同樣的情況也發生在大陸，每年以9.5%的速度成長下，大陸目前律師總數已超過32.5萬人，事務所更是超過了2.6萬家。

近年來大陸法律事業發展快速，無論是律師人數、律師事務所家數、行業收入、辦案量和案件成長量都已位居世界各國前列，而且仍在快速成長期，讓不少年輕學子也繼續投入律師的行列。

中共自2013年的「18大」以來，對大陸律師執業權利保障機制和違法違規執業懲戒制度提升，成果都相當顯著。包含「律師執業行為規範（修正案）」、「律師協會維護律師執業權利規則（試行）」、「律師協會會員違規行為處分規則（試行）」等規範相繼推出，明定律師執業行為的邊界，強化法律事業。

經濟日報提供
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在促進經濟社會發展和推動公平正義進步方面，律師也發揮日益重要的作用，開展各種公益法律服務，並發揮職業優勢，積極投入參政、議政。

根據2017年中國統計年鑑的資料，截至2016年底為止，大陸律師人數已達到32.5萬人，律師事務所也成長至2.6萬家，整體行業快速蓬勃的發展。在2011年到2016年間，大陸律師總數保持9.5%的年成長速率。

經過40年的發展，大陸平均每個律師事務所共有12.45名員工，人數在100人以上的大型律師事務所，也有數十家之多，大部分集中在北京上海、廣東、深圳等沿海地區。

大陸律師業務總收入，過去八年間保持平均12.8%的年增率，服務領域由傳統訴訟為主，發展到訴訟、非訴訟事務並重，由大陸業務為主發展到包含涉外業務與大陸國內業務並重。

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