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微信禁止傳送短影音連結 引罵後又開放

2018-05-21 21:14中央社 台北21日電

微信官方18日發布一條禁令，使得大部分中國當紅的短影音，都不能在微信上分享。由於微信也是短影音市場的競逐者，此舉被批評為吃相難看，微信今天「順應民意」取消這項規定。

微信全球用戶已達10億，在中國更形同享有訊息傳送平台的壟斷地位。中國短影音市場競爭激烈，微信身為角逐者，18日一項針對外部連結傳播管理的政策，讓21款中國短影音App無法藉由微信傳送連結。

綜合中國經濟日報、微信公眾號「財經無忌」報導，微信這項涉嫌妨礙公平競爭的政策稱，「外部鏈接不得在未取得信息網路傳播視聽節目許可等法定證照的情況下，以任何形式傳播含有視聽節目的內容」。

微信上的中國表示，在這項政策下，大部分中國當紅的短影音，都不能在微信上分享了。

「財經無忌」因而發送一篇「微信的1984時刻」文章，批評微信傷害中國網路行業的創新，搬出「玻璃門」讓創新者無路可走。在微信封殺的背後，有保護自家短影音產品「微視」的嫌疑。

文章比喻，這就好比在田徑場上的一場比賽中，和你並肩站在起跑線上的有一個是田徑場老板的兒子，比賽才剛開始，但大螢幕上已經打出了被淘汰選手的名單，理由是這些人沒有買進田徑場的門票。

文章表示，由於歷史原因，中國的視聽許可證基本處於停批狀態，在現在中國網路行業，絕大多數影音類產品都不持有視聽許可證。微信以未持有視聽許可證為由封殺短影音App，是試圖把輿論壓力轉嫁監管部門。

在輿論壓力下，微信今天宣布取消該項規定，有意思的是，今天在微信上打開「微信的1984」這篇文章，會發現微信試圖消毒，在文章中加註已經取消規定，所以這項批評有爭議等文字。

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