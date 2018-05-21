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香港1小學培育「小飛魚」 接力賽破紀錄

2018-05-21 16:32世界日報 香港新聞組／香港21日電

浸信會沙田圍呂明才小學培育一隊「小飛魚」，在沙田區小學校際游泳比賽中橫掃十金兩銀的佳績。這些「小飛魚」每周習泳6日，每日平均訓練2至2.5小時，還要應付課業、課後活動等。有學員曾淪為「後備」，但透過努力及毅力，終成為「正選」，更與另外三名學員在4×50米自由接力賽上破了全港紀錄。

香港01報導，隊員之一的六年級生李文博表示。在乙組時只能做「後備」的他，練習時總落後其他隊員100米，坦言當時很想放棄，但媽媽勸他要堅持下去，否則長大後會後悔，故他下決心找方法突破，改善自己的不足。

據報導，除了參與日常訓練，李文博在放學後還要用30分鐘訓練體能，例如跑步、做引體上升，堅持了一年，終於在甲組以「正選」身分出賽。他直言，「努力過後達成目標，好有成功感」。

奮鬥道路非一帆風順，另一名隊員蔡昊軒也曾經歷一段「黑暗時期」。報導指出，在4年級時因玩滑板而「斷手」，蔡昊軒整整花了一年時間才康復，期間暫停游泳訓練，直言當時好挫敗，還增磅了3、4公斤，被教練直呼「肥仔」。幸好在家人及教練鼓勵下，他重返泳池，六塊腹肌也回來了，並分享「游得快」秘訣：「做運動員的意志要堅定，不可以輕言放棄」。在他心中，一直緊記學校教導「天分×努力=技巧，技巧×努力=成就」，明白得到今天的成績，「努力」是十分重要的。

報導說，這班「小飛魚」部分成員今年9月將升讀中一，雖然自評學業成績「一般」，但預計能有很大機會憑游泳成績入讀心儀學校。浸信會沙田圍呂明才小學校長薛鳳鳴表示，要培育下一代，先要認識及令其認識自己的長處，並預備平台及機會讓他們發揮，「讀書及興趣未必一定能平衡，如能在游泳找到自信及強項，相信自己是有能力的人，即使成績不好，也可以培育興趣」。她相信「每一個孩子頭上都有一片天」，如能發揮所長，也能成為好有自信的人。

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