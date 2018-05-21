兩岸微流行／你抖音了沒？

「抖音」在大陸短影音平台擁有霸主地位。 （取自網路） 分享 facebook

大陸年輕人最新的問候語「你抖音了沒？」，來自大陸短影音平台霸主—「抖音」，連騰訊的微信也要「皮皮挫」，來自台灣的手搖飲料品牌CoCo以及大陸火鍋連鎖店海底撈，都曾靠著抖音平台的網紅而「鹹魚翻身」。

這款來自於小咖秀的對嘴短影音APP，融入音樂元素，只需選擇歌曲，配上五到十五秒的短影音，就可成為自己的作品。抖音用戶以廿四歲以下居多，來自北上廣深眾多的抖音達人，構成了抖音的用戶畫像。

抖音崛起於去年三月，相聲演員岳雲鵬在微博轉發一條有人模仿他唱歌的抖音影片，並說「這是我見過最像的」，引發關注。其後大陸歌手胡彥斌、鹿晗等在抖音發布新歌影片，大量粉絲湧入抖音，連去年夏天最火的綜藝「中國有嘻哈」也成為抖音贊助商。

如今抖音已超越西瓜視頻和火山小視頻，一躍成為短影音中的首位，卻也遭到微博、微信朋友圈的「圍剿」，間接說明抖音的影響力已威脅到兩大社群網站巨頭的陣地。

抖音的短影音在大陸暴紅，其強大演算法功不可沒。只要用戶看過幾個影片，抖音就能大概知道你的喜好，並主動推送類似的影片給用戶。

透過上述演算法，抖音還拯救了許多企業，以CoCo奶茶為例，CoCo在與大陸另一奶茶品牌「一點點」爭奪市占率，一度幾乎敗北，但CoCo硬是靠著幾大抖音網紅，讓CoCo奶茶打了翻身仗。

此外，海底撈也拜抖音之賜，成功搏取市場關注。透過抖音網紅示範具個人特色的菜單及吃法，引起粉絲的仿效跟進。隨著客人的共鳴愈來愈大，海底撈還因此直接誕生了一道新菜「抖抖麵筋球」，成為抖音與實體店共贏的最佳案例。