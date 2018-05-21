千年敦煌彩塑技藝「復活」

2018-05-21 02:15 聯合報 中新社



大陸「飛天工匠」杜永衛向徒弟傳授「復活」的千年敦煌彩塑技藝。他曾重修敦煌石窟第一大佛雙手、榆林窟6窟彌勒佛像等，為敦煌研究院製作百餘件彩塑。