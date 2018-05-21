台灣古建築學家 手繪在晉穿牆透壁

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



台灣古建築學家李乾朗手繪作品，5月18日至8月19日在山西博物院展出。該展覽分為話畫古建築．帝王的國度、眾生的居所、神靈的殿堂4個單元，通過20種建築類型、近百幅別具特色的古建築手繪藝術作品，呈現中國古建築之美。

新華社報導，今年69歲的李乾朗畢業於中國文化大學建築及都市設計系，曾任教於淡江大學、文化大學、輔仁大學、中原大學、台北大學等，講授中國建築史、古蹟維護等課程。2005年起，他嘗試手繪古建築的透視和解剖圖。

「為什麼我要畫古建築，而不用相機照呢？」李乾朗說，人們不到1秒鐘就能拍一張照片，大量照片拍完後都視而不見。於是他把相機收起來，開始靠眼睛看，畫古建築可以讓他看到更多有意義的東西，尤其透視和解剖圖可充分表現古建築所凝聚的古人智慧。

李乾朗還以不少中外名畫為例，表達中國與西洋建築畫的差異。西方畫師重視幾何學原理，使建築在紙上呈現出立體感；而中國古畫家常將遠景畫在高處，或以長卷構圖，將廣闊的景色以多視點方法展現。

「在古代，中國人畫古建築是不畫光線的，認為是永恒的。中國著名建築學家梁思成留學回國後，1932年繪製的薊縣獨樂寺觀音閣的測繪圖，第一次以西洋畫法來表現中國古建築。」李乾朗說。

山西省是目前中國古建築遺存最多的省分，有「中國古代建築博物館」的美譽。李乾朗1992年首次到訪山西，後來又數次參訪更多的山西古建築，因此，本次展出的圖繪中以山西古建築的數量居冠。

山西博物院院長張元成說，李乾朗像外科醫生一樣，在他的筆下古代匠師高超的工藝技術「原形畢露」，給觀者一種穿牆透壁的體驗。他希望以此為契機，擴大兩岸學術分享，推動兩岸的學術交流，促進中華文化的傳播和傳承。

「古建築是立體的史書，從選址到營建，無不深受儒、釋、道三家哲學思想的交互影響，承載傳統文化的精髓。」李乾朗說，如果將一座中國古建築，以簡明的透視圖表現，且必要時將屋頂掀起或打開牆壁，那這項工作將具有學術知識傳播與教育普及的意義。