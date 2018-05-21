為小女孩遮雨 陸警「抖音」吸百萬粉絲

2018-05-21 02:15 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



自4月起，中國大陸各地的警方官方帳號已悄然入駐「抖音」，一系列影片放出，吸引數以百萬計的關注。從微博到微信公眾號再到抖音、快手的短影音平台，大陸警方積極探索利用新媒體手段塑造警察的新形象。

新華社報導，作為一名普通的派出所警察，安徽省六安市的程鑫從來沒想過有一天會成為一名音分享平台「抖音」上發布的一段影片，程鑫暴雨天用雨衣為小女孩遮雨的照片在網上迅速走紅。這條名為「有沒有一個鏡頭會讓你感動」的短影音只有10幾秒，由警察的執勤照片剪輯而成，短短幾天內達上百萬播放量，點讚數超過十萬。

「六安特警」作為視頻發布者，在「抖音」這個當下廣受中國年輕人歡迎的短影音平台上的粉絲已經超過57萬，點讚量近700萬。

程鑫說，「我想全國的同行應該都和我一樣，雖然只是做了自己應該做的工作，可是能夠得到大家的認可和鼓勵，也還是會非常開心和滿足。」

「雖然抖音是一個很火的軟件，但真的沒想到公安機關的官方帳號會在這個很年輕很時尚的平台上得到這麼大關注。」六安市公安局新媒體矩陣負責具體運營內容的劉小川說。

事實上，「抖音」只不過是大陸警方建設的「新媒體矩陣」中的一個方面。今年2月，由公安部宣傳局會同媒體一同發起組建的「全國公安新媒體矩陣」正式啟動，這一矩陣囊括60個政務官方帳號和10個自媒體帳號。

劉小川說，「公安民警在人們的印象中往往都是嚴肅、威武甚至有些神秘的，通過這樣的形式，能改變大家的印象，展示我們接地氣和活潑的一面，拉近距離，我覺得也是民警們都樂意的。」