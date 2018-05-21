汪小菲任昆山花橋形象大使

2018-05-21 01:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林茂仁 ／綜合報導



「台灣女婿」汪小菲昨（20）日以中國青年企業家協會理事身分，擔任昆山花橋「青年之城、雙創之城」形象大使，共同發布青年城市八大重點專案和2018青年城市地圖。

新華社報導，昆山花橋國際商務城昨天發布「青年城市」建設行動計畫方案，將借力昆山深化兩岸產業合作試驗區綜合性支持政策，及兩岸青年創業園等載體優勢，點燃兩岸青年創新創業熱情。

中新社報導，昆山花橋國際商務城緊靠上海，既是兩岸金融企業集聚高地，也是兩岸青年創新創業最活躍的平台，花橋跨境貿易小鎮每天業務量近30萬單。