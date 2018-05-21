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兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

茶山上的貨櫃酒店

2018-05-21 02:15聯合報 中新社

福建平和縣霞寨鎮九龍江高峰生態谷的貨櫃酒店，建在海拔700多公尺茶山上，由一個個貨櫃組成，房間裡衛浴、空調、電視等設備一應俱全。

中新社
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