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防「圈地跑馬」 海南官方降溫

2018-05-21 02:15聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

海南「賽馬」話題近期引起熱議。發展賽馬運動，作為國家支持海南全面深化改革開放政策中的一項內容，自公布以來，海南省內外投資商躍躍欲試。近日，海南省政府職能部門對賽馬項目加強管控。

中新社引述海南省工商行政管理局官網指出，該局9日發布「海南省工商行政管理局關於暫不受理名稱和經營範圍中含有『賽馬』等字樣登記申請的緊急通知」稱，各級登記機關暫不受理市場主體名稱和經營範圍中含「賽馬」、「跑馬場」、「馬會」等字樣的設立登記和申請將名稱及經營範圍變更為含「賽馬」、「跑馬場」、「馬會」字樣的變更登記。

海南省現在至少有9家主營業務涉及「賽馬」的公司，註册時間集中於2016年至2017年。截至目前，至少3家上市公司公告開展海南賽馬項目的前期工作。

羅牛山4月公告稱，其全資子公司羅牛山國際馬術俱樂部有限公司與廣州一馬賽馬有限公司簽署「戰略合作意向協議」，共同開發位於海口的「國際馬文化產業園項目」。5月8日又發布公告稱，子公司運作的「海南國際賽馬娛樂文化小鎮」項目總投資約287.8億元人民幣，建設內容包括海南國際馬術中心、國際賽馬公園等。隨後深交所接連兩天向該公司發出兩封關注函，直指是投資還是炒作？

海南賽馬還受到澳門企業青睞。有官方媒體報導澳門太陽城集團將在海南某縣建設大型國際賽馬項目，並已與該縣政府初步達成合作協議。

「海南賽馬運動的春天來了。」從事30年馬業的海南省青少年馬術協會執行會長梁龍說，「但是海南馬業發展較為落後，目前沒有一個賽馬場，也沒有馬文化俱樂部和專業的研究機構。」賽馬產業的建設需要大量的前期工作，例如賽馬規則的建立、馬彩的設計以及教育、從業人員配套，最重要的還是政府要統一規畫一個公平的賽馬體系。

海南師範大學中國特色自由港研究中心執行主任劉鋒認為，賽馬運動和旅遊業結合起來，具有廣闊發展前景。海南此時暫停「賽馬」等字樣的工商登記申請，有助於防止一些投資者或企業「跑馬圈地」，避免一哄而上搶占產業資源，有利於規範和引導產業健康、有序、可持續發展。

澳門上市公司人民幣

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