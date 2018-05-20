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中國女教授批評修憲被停職記過 教師資格不保

2018-05-20 18:49中央社 台北20日電

中國中南財經政法大學副教授翟桔紅因在課堂上批評全國人大修憲，並介紹他國政治制度，...
中國中南財經政法大學副教授翟桔紅因在課堂上批評全國人大修憲，並介紹他國政治制度，被指「妄議人大制度」，被校方記過、開除黨籍並調離教學工作，還被提報註銷教師資格。示意圖，非新聞當事人／ingimage
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中國中南財經政法大學副教授翟桔紅4月間因為在課堂上批評全國人大修憲，並介紹他國政治制度，被指「妄議人大制度」，不但被校方記過、開除黨籍並調離教學工作，還被提報註銷教師資格。

根據博訊新聞披露、由中南財經政法大學中共校黨委發布的文件顯示，翟桔紅被處分的理由是「在課堂上違反課堂紀律，講授錯誤觀點，發表不當言論，產生了錯誤影響」。校黨委則對此「高度重視，第一時間研究部署相關工作」。

文件指出，現年49歲的翟桔紅，4月25日在校內的行政管理本科1701班（大一）的「政治學原理」課講授「政府結構與功能」時，「偏離教材、教學大綱及課件，錯誤解釋我國憲法修改情況」。

這份文件還說，翟桔紅還「錯誤介紹我國國有企業產權制度，妄議我國人民代表大會制度，片面介紹其他國家或地區政治制度，在學生中產生了負面影響」。

根據文件，中南財經政法大學校黨委事後迅速召開常委會議，研究部署事件處置相關工作，並指校長楊燦明接獲匯報後「意識到事件的嚴重性」。

文件提到，經過調查，校黨委決定開除翟桔紅的黨籍，並記過處分，同時調離教學科研崗位，並提報發證機關取消翟桔紅的教師資格。

這份文件還說，中南財經政法大學校黨委常委會「認識到本次事件性質嚴重、教訓深刻，將認真吸取教訓找準根源，舉一反三，對症施策，切實杜絕此類問題的再次發生」。校方還將「加強政治紀律和政治規矩」，「對教學組織各個環節進行全面清查並加強監管」。

修憲全國人大中共

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