大陸社會信用機制發威 逾千萬人次遭限購機票火車票
中國大陸近年推行「社會信用體系建設」，除了繳稅、還貸款等金融信用之外，像是交通違規、網路通訊紀錄、網購紀錄都被列入信用評分當中，而信用評分會影響能否出境、是否會被學校錄取、能否成為公務員等各項層面，目前已有逾千萬人次因信用評分不佳，被限購機票或高鐵動車票。
南方都市報報導，至上月底為止，全大陸因信用記錄不佳，而遭限制購買機票的人次，已超過了1100萬，另有425萬人次被限制購買高鐵動車票，法院公布的失信被執行人中，近250萬人因懲戒選擇主動履行義務。
大陸社會信用體系建設始於2014年國務院印發的「社會信用體系建設規劃綱要（2014-2020年）」，以「健全覆蓋社會成員的信用記錄和信用基礎設施網路為基礎」，「以守信激勵和失信約束為獎懲機制，目的是提高全社會的誠信意識和信用水準」。
華爾街日報於2016年介紹了這個體系，指出信用評分源於三大方面。首先是傳統金融記錄，例如個人所得稅繳稅記錄、還貸及還款記錄等；其次是社會行為記錄，例如交通違規記錄、犯罪記錄和學術誠信記錄等；最後是網路記錄，例如網路通訊記錄、網購記錄等。
綜合以上記錄，相關部門便可以計算出公民的信用評分，該分數將會掌控每個人生活的各方面，例如是否會被限制出境、是否會被學校錄取、是否能夠成為公務員等等。
國家發改委還將信用記錄嵌入了政府服務大廳行政審批系統，會對列入「黑名單」的企業採取項目開發、財務等領域的懲戒措施，目前大陸各地正在陸續推行地方獎懲機制，許多二、三線城市在今年年初開始發布聯合獎懲制度實施方案，包括浙江溫州、寧夏銀川、廣東英德。
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