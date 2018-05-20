大陸社會信用機制發威 逾千萬人次遭限購機票火車票

2018-05-20 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中國大陸近年推行「社會信用體系建設」，除了繳稅、還貸款等金融信用之外，像是交通違規、網路通訊紀錄、網購紀錄都被列入信用評分當中，而信用評分會影響能否出境、是否會被學校錄取、能否成為公務員等各項層面，目前已有逾千萬人次因信用評分不佳，被限購機票或高鐵動車票。

南方都市報報導，至上月底為止，全大陸因信用記錄不佳，而遭限制購買機票的人次，已超過了1100萬，另有425萬人次被限制購買高鐵動車票，法院公布的失信被執行人中，近250萬人因懲戒選擇主動履行義務。

大陸社會信用體系建設始於2014年國務院印發的「社會信用體系建設規劃綱要（2014-2020年）」，以「健全覆蓋社會成員的信用記錄和信用基礎設施網路為基礎」，「以守信激勵和失信約束為獎懲機制，目的是提高全社會的誠信意識和信用水準」。

華爾街日報於2016年介紹了這個體系，指出信用評分源於三大方面。首先是傳統金融記錄，例如個人所得稅繳稅記錄、還貸及還款記錄等；其次是社會行為記錄，例如交通違規記錄、犯罪記錄和學術誠信記錄等；最後是網路記錄，例如網路通訊記錄、網購記錄等。

綜合以上記錄，相關部門便可以計算出公民的信用評分，該分數將會掌控每個人生活的各方面，例如是否會被限制出境、是否會被學校錄取、是否能夠成為公務員等等。