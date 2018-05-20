穿短裙、曬毛腿…工黨倡解放空姐制服

2018-05-20 14:53 世界日報 香港新聞組╱香港20日電



工黨昨天舉辦六周年黨慶晚宴，筵開32席。晚宴期間唱歌、跳舞加爭取工人權益當然有，令人意外的是，主席郭永健及副主席麥德正竟然犧牲色相，穿上一身短裙、高跟鞋模仿空姐，以反映空姐穿著不便工作，倡議航空公司放寬空姐制服款式，允許空姐穿長褲工作。

香港01報導，工黨黨慶之前預告兩位正副主席將有驚人演出，果然二人一出場，身穿短裙、腳蹬高跟鞋、露出兩雙毛茸茸長腿的裝扮當下令全場尖叫。

麥德正一身空姐穿著，模擬空姐在艙內要彎腰幫乘客舉起行李箱放入行李架，期間短裙不幸爆開。主席郭永健則穿著窄身裙蹲下，向頭等艙乘客提供飲品。兩人狀甚痛苦，麥德正更大呼「如果叫我日日穿這樣上工，我寧願不選區議員」。

據報導，原來二人希望藉此反映空姐在機艙內穿著短裙、高跟鞋的工作不便，並要求航空公司允許空姐穿長褲工作。

工黨黨慶晚宴，民主黨、公民黨、新民主同盟、社民連、香港眾志等一眾民主派政黨都派代表出席，然而工黨並沒有邀請任何建制派或官員出席。

報導稱，拍賣環節，雖然沒有特首捐贈，氣氛依然踴躍，最終由立法會議員區諾軒以4000港元(約500美元)投得一本議題相片集。

晚宴期間，一眾賓客反應熱烈，正就被DQ議席案上訴，坐在其中一圍主家席的長毛梁國雄更主動舉杯，帶領眾人大叫「撐小麗，撐工黨」的口號，同檯的小麗也笑逐顏開，大呼「飲杯」。