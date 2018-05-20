走進大陸地下教會 聚會中警方來電關切

2018-05-20 11:50 中央社 上海特稿



沒有傳統天主堂華美莊嚴的禮拜大廳，這個位於上海郊區的教會格局有如一般家庭，事實上，它確實就是個住宅。祭台、跪墊、唱詩、彌撒樣樣齊全，只是教友不確定，這個場所能不能撐到今年底。

5月初，在這間被歸類為「地下教會」的天主堂裡，彌撒進行到一半，神父放在小房間的手機突然響了。神父說，是公安打來的，一名教友接過了手機，把它切斷，儀式繼續進行。神父必須帶著手機舉行彌撒，這本身就不尋常。

放眼望去，約130多名教友擠滿了房子，8成以上是頭髮灰白的長者，其中有些已經80歲以上，女性為主。

他們來自附近一個天主教村莊，祖祖輩輩信奉天主，可上溯至19世紀中葉清朝道光年間，直到近年政府拆遷，搬到附近的社區，就繼續在社區裡尋找適合做禮拜的地方。

教會的張姓女教友憂心，現在中國官方規定不能向未成年人傳教，甚至有些教會張貼禁止未成年人進入的公告，教會裡的年輕人會愈來愈少，「這裡（信仰）本來都是世世代代傳下來的。」同時她也感嘆，現代人信仰基礎薄弱，「今天有事，就不來教會了。」

外界估計，中國大陸有約1200萬名天主教徒，其中半數屬於不服從教宗領導的中國天主教愛國會，另外一半則是忠於梵蒂岡的非官方地下教會。這樣的分別，始於1957年中國天主教愛國會成立，中國官方開始自行任命境內教區的主教。

他們信仰同一位神，採用同樣的禮拜儀式，同樣渴望和梵蒂岡建立聯繫，也同樣了解中國「國情複雜」，只是兩派信徒之間，多數並不交流。

今年3月，外界盛傳中國和梵蒂岡即將簽訂主教任命協議的時候，在官方認可的山西省太原天主教堂，一名中年信徒回應中央社記者的詢問表示，「和梵蒂岡簽協議是很好的事，信徒們都很期待。」他說，梵蒂岡是信徒的中心，能直接和梵蒂岡建立聯繫很好。

另一方面，他又認為中國政治環境特殊，如果中國和梵蒂岡建交，政府對教徒活動的規範可能會更多，因為擔心受到來自外國的影響。且即使中梵建交，他認為幾年內都不可能出現允許教宗到訪以及萬人空巷的歡迎畫面。

被問及地下教會的信徒會怎麼想時，他有些結巴：「這不好說，地下教會嘛，這很敏感。」

張姓教友告訴中央社記者，地下教會的神父比較辛苦，官方體制內的神父比較有安全感、有經濟的保障。

但她所屬的教會信徒從不走入官方認可的教會，即使是去上海最有名的佘山天主教堂朝聖，也寧願聚集在教會外的戶外園區。「這是一種態度，」她認為，官方教會神職人員還兼任政協委員這些政治身分，是「搞政治的」，不應如此。

信仰的核心畢竟是神而不是人類的制度，像張姓教友這樣堅決不走入官方教會的信徒有多少呢？望著100多名相聚做彌撒的教友，她說，「會離開的，很多年前就離開了。這些都是不會走的。」她所知道的地下教會大多如此。

若是中梵簽署主教任命協議，她說，「我們地下的信徒肯定都不喜歡梵蒂岡這個決定，否則堅持了那麼多年一點意義都沒有，神父坐牢都白坐了。」但她也說，會遵從教宗的決定。

客觀來說，讓他們分裂的，是政治操作，而不是信仰差異。如今，梵蒂岡企圖用政治的方式消弭這兩派信徒的隔閡，但遇上「黨管一切」的中國共產黨，若因此改變了選擇任命主教的原則、甚至向中共管控教會的方式妥協，長期而言，傷害的可能會是信仰本身。

大陸官方對待這兩派教友的態度也不同。每年5月是「聖母月」，有數以萬計的信徒到上海佘山天主教堂朝聖，但卻有公安要求地下教會的神父，不要讓信徒去佘山，認為人太多容易有狀況。

華爾街日報9日引述學者說法報導，北京正嚴控宗教事務，中梵雙方短期內恐難簽署協議。

今年2月大陸實施新版宗教事務條例後，警方對張姓教友所屬教會的控管加劇，公安還要求神父申報財產，交出教友的奉獻。

事實上，警方對地下教會的聚會情況暸若指掌，每月都會和神父約談要求報告，一些神父基於牧養需要，也會和警方維持良好互動。警方管控的鬆緊，端看國家整體政策的要求。情勢較緊張時，譬如最近，教會會臨時調整聚會時間防止警方突擊現場。

面對官方打壓，張姓教友展現堅定的意志，她說大不了回到從前秘密聚會的日子，「我們不害怕，實在沒彌撒就自己在家裡做。不管發生什麼事，有天主在擔當。說不定這也是天主的意思，要考驗我們大陸教友。」