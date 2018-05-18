聯想跑票被指不愛國 陸媒：亂扣帽不文明

2018-05-18 19:03 中央社 台北18日電



聯想2年前在一場5G討論會上跑票投給外企的舊帳，近日被中國網民翻出指責為「賣國賊」。陸媒今天發文滅火稱，愛國主義須弘揚，但切忌激進主義，「動輒亂扣帽子也是一種不文明」。

值得注意的是，中國先前允許民間指責外企不尊重「中國的主權和領土完整」，要求外國企業在台灣一詞加註中國，並對未見台灣的中國地圖加以撻伐。這把民族主義之火被點燃後，現連陸企也難倖免。

聯想控股董事長、聯想集團創始人柳傳志16日向全體員工發布一封公開信，起因於2016年10月聯想在標準化機構3GPP舉辦的5G討論會上，對5G的幾項標準投票時有的投給了外國企業，有的投給了華為。

此舉引來部分網民指責，聯想投票給外國企業使華為相關技術失去了成為5G標準的機會，是不顧國家利益的「賣國行為」。

筆名為單仁平的環球時報總編輯胡錫進今天在報上發文澄清，經過對事實的還原，當時多數中國電信公司的投票情況與聯想相同，而且聯想的投票對結果並無實質影響。

單仁平說，在市場經濟條件下成長起來的聯想根據自身發展利益，「將其中一項標準投票給外國企業無可厚非」。將企業利益與國家利益對立起來，尤其是給聯想的上述投票扣「不愛國」帽子，這非常不好。

但他也不忘重申主旋律，「愛國主義必須弘揚」，但要「切忌激進主義」，不應將愛國的概念泛化，把它變成萬能的尺子見什麼都量。那樣做很容易造成誤傷。

中共中央宣傳部直接領導的光明日報也發文指出，如果不瞭解一件事情的來龍去脈，就不要輕易評價別人，更不要給別人亂扣帽子，否則很有可能造成判斷錯誤，「動輒亂扣帽子也是一種不文明」。