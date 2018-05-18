加速進軍中國 豐田與陸企合推電動車

2018-05-18 17:06 中央社 台北18日電



路透報導，日本豐田汽車（Toyota）計畫與中國廣汽集團合作，推出一款電動汽車。這款汽車採用廣汽低成本技術開發，並將以廣汽冠名在中國大陸銷售，不會使用豐田品牌。 美聯社 分享 facebook 路透報導，日本豐田汽車（Toyota）計畫與中國廣汽集團合作，推出一款電動汽車。這款汽車採用廣汽低成本技術開發，並將以廣汽冠名在中國大陸銷售，不會使用豐田品牌。

報導分析，中國政府要求到2019年，新能源汽車要占到汽車生產商產量的10%。透過合作，廣汽可以獲得豐田嚴格的品質控制、產品聲譽以及銷售管道；豐田則可以快速便捷地達到中國政府要求。

報導引述消息人士透露，豐田計畫在今年底前開始銷售這款廣汽豐田ix4。這款車是在廣汽傳祺GS4基礎上開發的電池動力緊湊型運動休旅車（SUV），已經開發了兩年時間。

但報導也提到，目前還不清楚豐田將負責提供ix4的哪些零組件，以及採取哪家公司的設計標準。

市場研究機構鮑爾行銷資訊公司（JD Power & Associates）中國汽車產品事業部總經理蔡明則認為，廣汽的部分車型幾乎可以和全球汽車巨頭推出的同級車款一爭高下，但長期可靠性還有待檢驗。

據中國政府公布的統計數據顯示，2017年純電動汽車和插電式混合動力車的全球銷量為142萬輛。其中，中國的銷量為78萬輛，占55%，相當於美國的3.5倍。

據日經中文網4月報導，豐田計畫2020年在中國生產和銷售自主開發的純電動汽車。由於眼下純電動汽車的洽購增加，因此決定提前投放，企圖藉此追趕競爭對手。