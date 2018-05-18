「天才指揮家」舟舟的起與落

2018-05-18 08:25 世界日報 廣州日報／肖歡歡報導



舟舟曾被譽為「天才指揮家」是殘疾人勵志偶像，人氣最旺時每年演出168場，曾受邀前往多個國家演出。但如今，舟舟已逐漸淡出公眾視線，父子倆如今蝸居在深圳一間不到20平方米的小房間內，鮮有演出機會。中新社 分享 facebook

「天才指揮家」舟舟，曾是殘疾人勵志偶像，也曾受邀紐約卡內基音樂廳演出，如今淡出公眾視線…從盛名到低谷，父親一路陪伴，期待他迎來「第二春」。

午飯時分，位於深圳龍崗大道一側的深圳點亮生命殘疾人藝術團食堂裡，78歲的胡厚培擠在一群年輕人中間排隊，滿頭白髮的他很顯眼。兒子舟舟常年在武漢生活，廣東的飯菜他有些吃不習慣，胡厚培要經常為兒子做清蒸魚、排骨湯，每次看到40歲的舟舟將一小鍋排骨湯喝得精光，他心裡充滿歡喜。

無悔 老父經紀兼保母

舟舟曾被譽為「天才指揮家」是殘疾人勵志偶像，人氣最旺時每年演出168場，曾受邀前往多個國家演出。但如今，舟舟已逐漸淡出公眾視線，父子倆如今蝸居在深圳一間不到20平方米的小房間內，鮮有演出機會。

胡厚培依然要在暮年照顧殘疾兒子的飲食起居。相比巔峰時的榮光，舟舟如今已然跌入低谷。

舟舟生活很規律，每天吃完午飯便休息。他喜歡喝可樂，吃雞腿，也愛吃薯片等零食。胡厚培擔心過於肥胖的體形不利於兒子的演出，所以太過油膩的東西不讓兒子吃。舟舟患有唐氏綜合症，唐氏綜合症患者壽命會比正常人短，胡厚培如今唯一能做的就是在自己剩下的時間裡，盡力照顧兒子。

最近幾年，胡厚培明顯感覺到舟舟的身體大不如前，衰老的速度在加快，給舟舟理髮時，他發現舟舟的兩個耳根有了白髮。舟舟的身體也像發酵過的饅頭一般「膨脹」。

更讓胡厚培擔心的是，舟舟如今喜歡把自己關在家裡睡大覺，這不是個好現象。多年來，舟舟能一直保持旺盛的生活激情，胡厚培的心得就是讓他走向社會，哪怕被人笑話，也要大膽走出去。

2016年12月，舟舟和深圳點亮生命殘疾人藝術團簽約。藝術團分給他們一間20平方米的屋子，裡面有兩張床、一張破舊的沙發和一台電視機，父子倆吃飯、睡覺、排練都在這間屋子。小小的屋子裡有些雜亂，舟舟的床頭櫃上放著還沒有吃完的薯片。

藝術團目前還沒有能力為舟舟打造一支樂隊，而沒有樂隊，舟舟不樂意上台。為了能讓舟舟在這個集體裡生活，胡厚培必須讓步，因為舟舟喜歡這樣的集體生活。

沒有人知道，舟舟之所以來到深圳，是因為他身患肺癌，到深圳來治病。2016年11月，舟舟在北京被查出患有肺癌，體內有一個雞蛋般大小的腫瘤，來到深圳後經過十個月的治療，舟舟身上的腫瘤居然消失了。舟舟死裡逃生，但仍身患滑膜炎、腸胃病和痛風。自從1999年初舟舟「出道」以來，胡厚培就成了「跟班」，集經紀人、保母於一身。

點亮生命殘疾人藝術團內共50多演員，包括聾啞人、肢體殘疾人，智障演員只有舟舟一人。每天上午8點多，團員們開始排練時，舟舟就踱著步子出現在排練廳，像領導一樣，「誰的動作不到位，他都一一指出」。

如今，指揮棒和燕尾服早已被壓在箱底，更多時候他的「排練」方式不過是坐在房間裡，聽CD機播放交響樂碟片，獨自練習。偶爾，一樓的排練廳沒有人時，他會站上舞台，拿著一根筷子，對著空氣比劃著指揮，好像台下有一支大型樂隊在供他指揮似的。

胡厚培說，去年舟舟演出總共五場，而且都是不賺錢的公益活動。今年至今，有樂隊供他指揮的演出一場也沒有。

胡厚培表示，藝術團現在經常會帶舟舟參加一些公益活動，有時還要喝酒。在藝術團，舟舟是絕對的「台柱子」，藝術團二樓過道裡的顯著位置張貼著舟舟的宣傳資料，「天才指揮家」五個黑體大字格外醒目。胡厚培深知，現在舟舟的演出幾乎與藝術、音樂無關，「其實就是幫他們站台，舟舟畢竟還有一點明星效應」。

胡厚培給舟舟買幾大紙箱交響樂CD。舟舟會自己聽音樂，看表演，形成自己的一套指揮路子。缺乏樂理訓練的舟舟，難免踩不準節拍。每次和新樂隊合作，胡厚培都要先溝通，跟樂隊說舟舟是智殘人，要多體諒。解決辦法只有一個，舟舟起拍後，樂隊就按已定下來的節奏往前走，不管舟舟。他會在重要節點找到樂隊。「一首曲子演奏下來，舟舟百分之八、九十的地方都能踩到點。」

「天才指揮家」舟舟是殘疾人勵志偶像，但現在演出機會少，且其父胡厚培在暮年仍照顧他的飲食起居。相比巔峰時的榮光，舟舟如今已然跌入低谷。然而，胡厚培並不放棄，努力為他爭取演出機會。圖／廣州日報 分享 facebook

無懼 登卡內基音樂廳

1999年，紀錄片《舟舟的世界》獲得全國精神文明建設「五個一工程」獎等多項大獎，舟舟開始走紅。1999年1月22日，演出在北京保利劇院開幕，舟舟被安排壓軸演出。胡厚培原本擔心舟舟演砸了，但沒想到演出很成功。曲子結束後，在場的觀眾紛紛起立鼓掌。從那以後，舟舟就被冠以「天才指揮家」、「音樂奇才」的稱號。

舟舟曾和毛阿敏、劉德華等人同台演出，也曾和中國殘疾人藝術團赴美演出，演出在紐約卡內基音樂廳(The Carnegie Hall)，與舟舟合作的是美國十大交響樂團之一的辛辛那提交響樂團。胡厚培做了一輩子低音提琴手，都沒有機會在世界頂級音樂廳演出，而智商只有30的兒子卻做到了。在胡厚培眼中，這是舟舟人生中最輝煌的時刻。

2006年5月26日，舟舟的母親張惠琴去世了。巔峰期之後舟舟獲得的演出機會也越來越少，舟舟演出的收入急劇減少。2013年，胡厚培便帶著舟舟來到北京一家民間藝術團。「在這裡，舟舟的演出條件幾乎是有史以來最差的，他們請不起樂隊，只能由民樂隊代替，甚至讓舟舟聽CD機，對著空氣比劃指揮棒排練，還讓舟舟表演『小蘋果』。」向來在藝術上對兒子要求嚴格的胡厚培感覺這是對兒子極大的傷害。

無奈 被帶上節目相親

更讓胡厚培生氣的是藝術團的欺騙。有一次，胡厚培到小賣部買東西，服務員笑著跟他說：「胡老師，恭喜啊。你兒子都上了相親節目，有人給他介紹對象啊。」胡厚培這才知道，藝術團為拉攏舟舟，私下讓他拍攝過這樣的節目，還介紹一個女孩和舟舟「談情說愛」，這讓他異常憤怒。舟舟是唐氏綜合症患者，根據法律規定，他是不能結婚的。在他看來，藝術團就是把舟舟當做搖錢樹。他決定帶著舟舟離開，開啟深圳之旅。

初到深圳，舟舟很不快樂，經歷過「高光時刻」的他，已經習慣了舞台，享受表演帶給他的掌聲。每天躲在房間玩微信遊戲「跳一跳」，顯然不是他想要的生活。

有智力障礙的舟舟不會懂得從巔峰跌落到低谷的淒苦。在深圳，他很快就有了新的朋友，他緊皺的眉頭也逐漸鬆開了。

對舟舟而言，指揮交響樂隊這件事，遠沒有有人陪他玩那麼重要。舟舟是團裡的開心果，和很多殘疾藝人都是好朋友，大家對他也很照顧。但胡厚培卻有一種危機感。78歲的他雖然身體硬朗，自信還能「有質量地」照顧舟舟五年，「但五年後就不好說了。」

如今，胡厚培每天想的，就是如何為兒子多爭取到一些演出的機會。「簽約時，藝術團說一個季度5萬元，但從去年第三季度開始，已經沒有給錢了。」

對比昔日的榮光，儘管有些失落，但胡厚培還是對舟舟的成績感到振奮和自豪。「我真的沒想到他能取得這麼大的成就。就算他沒有這樣的成就，我還不是得照顧他一輩子？所以，我也知足了。」胡厚培爽朗地大笑著說，他也期待舟舟能在深圳迎來事業的第二春。「舟舟這個月在上海有演出，下個月在江西等地也有演出。我們未來三、五年應該都會在深圳發展。」(中國新聞組整理)