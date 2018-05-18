大陸家庭寬帶資費 調降了

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



5月17日是世界電信和信息社會日。中國工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會當日發佈文件要求加大網絡降費優惠力度，進一步降低家庭寬帶資費，在100個城市試點向用戶開通千兆寬帶業務。

中新社報導，兩部委當日發佈「關於深入推進網絡提速降費加快培育經濟發展新動能2018專項行動的實施意見」。意見稱，今年7月1日起取消移動流量漫遊費，鼓勵基礎電信企業推出大流量套餐等流量降費舉措，移動流量平均單價年內降低30%以上。

上述降費目標已在今年兩會期間提出。意見還要求，進一步降低家庭寬帶資費、國際及港澳台漫遊費；推動企業優化和精簡資費套餐；支持各地擴大公共場所無線網絡覆蓋範圍，為用戶提供免費上網服務。

意見還要求普及高速寬帶，今年100M及更高速率的寬帶用戶比率超過50%，4G用戶滲透率超過75%，月流量使用量突破4GB。

為此，三大電信運營商將繼續投資于電信基礎設施。按照要求，今年光纖寬帶用戶佔比超過90%，在超過100個城市試點向用戶開通千兆寬帶業務。新建4G基站45萬個，提升鐵路、公路沿線連續覆蓋質量。

北京聯通當日啟動第七次提速降費，預計6月30日完成家庭寬帶提速，屆時200M及以上接入速率的用戶佔比將達90%以上。