國際樞紐超級建築 北京新機場明年「十一」通航

2018-05-18 04:45 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



北京新機場以大型國際樞紐機場理念設計，是大陸實施「一帶一路」重要窗口。圖為正在施工中的北京新機場航站樓。 新華社 分享 facebook

北京市住建委負責人披露，位於大興的北京新機場各項工程將在明年6月底前完成，7、8、9月進行相關設備調試，「十一」通航。

北京新機場定位為大型國際樞紐，是落實大陸首都城市戰略定位、完善首都功能佈局、推動京津冀協同發展的國家級重大項目，也是大陸實施「一帶一路」戰略的重要窗口。

據北京日報，北京新機場建成之後，北京地區將新增航站樓面積70萬平方米、跑道4條、停機位268個，可以釋放大量國際航班時刻，提升中國樞紐機場的國際競爭力。同時，新機場完全按照大型國際樞紐機場理念設計，打造集高鐵、地鐵、城鐵等多種交通於一體的綜合交通換乘中心，對優化中國國內國際航線網具有極大的促進作用。新機場的單點放射構型有效控制了航站樓的指廊長度，樓內分區運行模式又進一步縮短了旅客步行距離，旅客從中心區到最遠登機口約600米，步行不超過8分鐘。

此外，新機場行李系統採用創新式設計，出港行李到近機位的平均距離僅230米左右，有效縮短值機截櫃時間；進港行李平均運送距離為550米，首件進港行李可在13分鐘內到達，避免旅客長時間等待。

新機場的建成通航，將極大緩解目前北京國際航線時刻緊張的狀況。中共民航局日前明確表示，將對北京新機場國際航線發展予以政策傾斜，鼓勵航空公司積極進入北京新機場經營，有序放開市場空間充足、且中國航空公司運力份額不佔顯著優勢的遠程國際航線。支持航空公司申請北京新機場始發的國際航線，支持北京新機場國際航線網絡的拓展。