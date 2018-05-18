北京科博會 14國千餘企業參加

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二十一屆北京科博會，觀眾在了解一款可使用家用電充電、不受充電樁束縛的兩輪電動汽車。 新華社 分享 facebook 由科技部、國家知識產權局、中國貿促會和北京市人民政府共同主辦，北京市貿促會承辦的第二十一屆中國北京國際科技產業博覽會於5月17日至20日在北京舉辦。14個國家和地區的1600餘家企業應邀出席，推動科技成果產業化落地。

新華社報導，本屆科博會以「引領高精尖產業發展 推動科技創新中心建設」為主題，聚焦國家戰略和經濟社會發展重大需求，集中展示高精尖科技成果和核心關鍵技術，分享科技產業發展新思路。

本次博覽會將包括4天的展覽會、12場推介交易會、10場論壇會議等。在展覽會中，一系列最新科研成果將成為科博會的「明星」。「海翼號」水下滑翔機、雪龍號等海洋科技成果將悉數亮相。

未來生活什麼樣，在科博會中也能找到答案。製造領域的多種機器人、無人機產品，納米防藍光樹脂鏡片、人工智能型高頻電外科設備等科研成果都將與觀眾見面。在中關村未來生活體驗展區，還將模擬家居生活場景，展示一批以新一代信息和網絡技術為支撐的消費網際網路模式創新產品和技術，讓參觀者近距離體驗未來生活。

推介交易會將選擇符合中國市場發展的上千個技術項目，促進科技成果轉化與產業化。論壇瞄準高精尖技術領域設置議題，深入探討人工智能、智慧城市等領域發展。

北京科博會組委會表示，科博會成為展示國內外最新科技成果、傳播前沿思想理念、促進國際技術合作的重要平臺。自1998年首次科博會以來，簽署合同、協議、意向5509個，總金額9961.9億元。