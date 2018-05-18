上海200座加油站 年內將供應「地溝油」

2018-05-18 04:45 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國石化上海石油分公司B5生物柴油調和基地建設項目近日啟動，「地溝油」製B5生物柴油進入銷售市場的速度將加快，預計年內上海將有200座加油站供應B5生物柴油。

新華社報導，B5生物柴油是使用餐飲行業及下水管道廢棄的「地溝油」，通過系列生化反應後，與普通柴油按照5比95比例調和而成的綠色能源。

上海市食品藥品監督管理局副局長陳堯水說，「地溝油」是大家高度關注的食品安全問題，打通B5生物柴油的終端銷售環節，「地溝油」就有了市場出口，只要加強源頭管理，做到「應收盡收」，又用全程電子信息化管理系統有效防控收運過程中「跑冒滴漏」。

中國石化上海石油分公司B5生物柴油調和基地建成後，上海B5生物柴油年供應能力預計達到40-60萬噸的規模，能夠將上海全年產生的「地溝油」消納，同時可滿足200座加油站全年需求。

2017年10月，上海市奉賢區、浦東新區各設立1個B5生物柴油加油站進行試點，從環衛車、公交車開始，越來越多的司機通過試用打消了對生物柴油的顧慮。

物流車司機王家勇說，B5生物柴油一推出，他就開始加注，使用起來和普通0號柴油沒什麼區別，還便宜。

5月上旬，「地溝油」已在上海33座加油站布點。