親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

上海200座加油站 年內將供應「地溝油」

2018-05-18 04:45聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國石化上海石油分公司B5生物柴油調和基地建設項目近日啟動，「地溝油」製B5生物柴油進入銷售市場的速度將加快，預計年內上海將有200座加油站供應B5生物柴油。

新華社報導，B5生物柴油是使用餐飲行業及下水管道廢棄的「地溝油」，通過系列生化反應後，與普通柴油按照5比95比例調和而成的綠色能源。

上海市食品藥品監督管理局副局長陳堯水說，「地溝油」是大家高度關注的食品安全問題，打通B5生物柴油的終端銷售環節，「地溝油」就有了市場出口，只要加強源頭管理，做到「應收盡收」，又用全程電子信息化管理系統有效防控收運過程中「跑冒滴漏」。

中國石化上海石油分公司B5生物柴油調和基地建成後，上海B5生物柴油年供應能力預計達到40-60萬噸的規模，能夠將上海全年產生的「地溝油」消納，同時可滿足200座加油站全年需求。

2017年10月，上海市奉賢區、浦東新區各設立1個B5生物柴油加油站進行試點，從環衛車、公交車開始，越來越多的司機通過試用打消了對生物柴油的顧慮。

物流車司機王家勇說，B5生物柴油一推出，他就開始加注，使用起來和普通0號柴油沒什麼區別，還便宜。

5月上旬，「地溝油」已在上海33座加油站布點。

上海加油站

相關新聞

大陸首枚民營自研火箭升空 未來5年有機會與SpaceX競爭

2018-05-17 23:40

國際樞紐超級建築 北京新機場明年「十一」通航

2018-05-18 04:45

甘肅官員貪汙432億 嚇到北京

2018-05-17 23:46

上海復旦、交大 本地生比重僅4%

2018-05-17 23:57

北京科博會 14國千餘企業參加

2018-05-18 04:45

清末至今報紙 他收藏5萬多種、50多萬份

2018-05-18 04:45

大陸家庭寬帶資費 調降了

2018-05-18 04:45

北京科博會 瘋AI 玩VR

2018-05-18 00:19

以區塊鏈監控假釋人士 廣州禪城引侵犯隱私爭議

2018-05-17 17:03

中國新「反腐尖兵」 兒媳舉報貪官 開出財產清單

2018-05-17 14:04

北京新機場 明年「十一」通航

2018-05-17 12:41

公安監控微信使用者資料 騰訊回應：虛假的

2018-05-17 11:05

4700萬元讓火箭飛？他不到3年就讓白日夢成真

2018-05-17 10:00

陸今年大豆種植 預計增1000萬畝

2018-05-17 04:35

北京網路訂餐 2萬家違規店舖下線

2018-05-17 04:35

香港記者採訪 遭北京便衣警察打破頭

2018-05-17 00:37

北京中考錄取率達92.5% 東城區稱冠全市

2018-05-17 00:15

台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

2018-05-16 20:28

影／香港理大職員攀珠峰 高山症猝死

2018-05-16 19:22

香港律政司長夫婿工程公司申請上市 收入2成來自政府

2018-05-16 19:22

135美元→12萬美元 丟車庫11年的破乾隆瓶「拍」出驚奇

2018-05-16 18:52

買兇轉包5次 200萬酬金剩10萬 最後一名「殺手」反悔

2018-05-16 18:52

講環保 中國外賣平台推出可以吃的筷子

2018-05-16 18:21

滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14

大陸發改委：粵港澳大灣區規劃即將出台

2018-05-16 15:33

影／捕獲真的野生大熊貓 一臉呆萌坐地等拍照

2018-05-16 15:33

報告：中國債務外交 提升在亞太影響力

2018-05-16 15:07

紀念汶川地震10周年 成都教會被查抄 美國務院關切

2018-05-16 14:06

「月宮一號」密閉艙仿地球生態 滿足生命需求

2018-05-16 14:05

北航學生「月宮」封閉生存370日 創世界紀錄

2018-05-16 14:04

把亳州讀作「毫州」 央視主播引發「憤憤不平」

2018-05-16 13:40

只有詩和遠方 外賣騎手成就一段都市傳奇

2018-05-16 11:00

陸師範學院「最誠實招聘」好接地氣 台博士投履歷了

2018-05-16 09:56

收養118孤兒 卻用他們勒索…「愛心媽媽」的雙面人生

2018-05-16 09:22

東莞台心醫院老年門診 給老台商依靠

2018-05-16 04:36

台灣五校攜手 廈門談「時尚」

2018-05-16 04:36

非法吸金猖獗 廣東年破經濟罪案1.2萬宗

2018-05-16 04:36

陸大學錄取率飆高至82.1% 北京清華最受歡迎

2018-05-16 01:52

新疆一家親？中共強制幹部入住維族家庭 惹人權爭議

2018-05-15 23:42
看更多

熱門文章

9000萬買風景區海景別墅 男每天回家都要買門票

2018-05-17 09:40

大陸抹茶河與日本櫻花河較勁 仔細一看「也太噁」

2018-05-17 13:25

4700萬元讓火箭飛？他不到3年就讓白日夢成真

2018-05-17 10:00

美鷹派代表不再領軍談判 川普要求中國付出更多

2018-05-17 10:02

中國上將連降8級 因女兒嫁外國人未申報

2018-05-17 13:39

超級福利 大陸格力電器董明珠：員工每人一套房

2018-05-17 16:57

中美談判前夕川普又改口：中國須大幅讓步

2018-05-17 13:56

劉鶴4句大白話 官媒：體現金融政策走向

2018-05-17 17:21

他成立公司不到3年 成功發射中國首枚民營火箭

2018-05-17 15:48

世界最大無軸摩天輪 「渤海之眼」啟用

2018-05-17 13:49

北京新機場 明年「十一」通航

2018-05-17 12:41

馬來西亞變天 學者：「親中」無關馬國政黨輪替

2018-05-17 14:29

中國新「反腐尖兵」 兒媳舉報貪官 開出財產清單

2018-05-17 14:04

首支民營商業火箭發射成功 成本便宜三分之一

2018-05-17 10:13

公安監控微信使用者資料 騰訊回應：虛假的

2018-05-17 11:05

大陸網紅畢業生 玩抖音擁200萬粉絲

2018-05-17 15:15

見美參眾議員 劉鶴重申中美經貿互利共贏

2018-05-17 17:18

曾是民謠歌手 中財辦副主任廖岷出席中美談判

2018-05-17 11:16

台美中關係 川普與習近平決策風格是關鍵

2018-05-17 13:39

阿里巴巴 成Java組織唯一中國委員

2018-05-17 14:50

影／陸警強阻採訪 港記者濺血被捕

2018-05-17 13:27

瘋世界杯 中國人遊俄「最貴訂單」要價四千萬

2018-05-17 13:58

以區塊鏈監控假釋人士 廣州禪城引侵犯隱私爭議

2018-05-17 17:03

王毅談朝鮮半島變局:：各方不要背道而馳

2018-05-17 10:54

援救中興通訊 劉鶴將會美財經三長

2018-05-17 10:46

習近平視察軍事科學院 強調科技興軍自主創新

2018-05-17 10:33

FBI局長雷伊：「嚴重擔憂」中興這類企業

2018-05-17 14:02

甘肅官員貪汙432億 嚇到北京

2018-05-17 23:46

陸兩部委聯手嚴防外債地方債務風險

2018-05-17 15:58

中共商務部冀美 公正合理解決中興案

2018-05-17 12:30

中國製造2025 台廠有利也有隱憂

2018-05-17 17:33

迎接「AI+娛樂」時代 愛奇藝接手百度電影票業務

2018-05-17 21:27

人民幣中間價升66點

2018-05-17 10:18

蘇起：沒說過「九二共識」不重要

2018-05-17 23:39

陳明通：兩岸須面對面務實溝通

2018-05-17 23:37

網紅大杜鵑 橫跨亞非的奇幻之旅

2018-05-17 13:32

大陸首枚民營自研火箭升空 未來5年有機會與SpaceX競爭

2018-05-17 23:40

滬指半日跌7點 深成指跌36點

2018-05-17 12:23

天津搶人才計畫 一天吸引30萬人

2018-05-17 17:06

港泛民抗議一黨專政 拉毛澤東背書

2018-05-17 19:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top