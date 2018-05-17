親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

王傳一驚爆已婚將當爸！對象竟曾與孫鵬傳緋聞

球后換新髮型 戴資穎：因為我怕變禿頭

以區塊鏈監控假釋人士　廣州禪城引侵犯隱私爭議

2018-05-17 17:03聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

禪城區官員日前宣布，大陸首個「區塊鏈+社區矯正」互聯共享平台已正式落地該區，實現假釋人士從「不能跑、不敢跑」向「不想跑、不願跑」的轉變。但該區塊鏈技術過於侵犯個人隱私，引發爭議。

據廣州日報報導，禪城官員指出，系統可透過假釋人士的電子手環，監控其日常行蹤，一旦假釋人士不按規定擅自離開指定區域，便觸發報警。而假釋人士的日常行蹤資料在平台上都會保密，不可篡改。據禪城區委政法委副書記、區司法局局長梁梓熙指：「比如社矯人員（假釋人士）闖紅燈，或者做好人好事，監管部門都可以通過平台掌握到」，而「社矯鏈」平台會根據這些資料對假釋人士的信用作出評價。

目前，該項目一期原型設計和開發已完成，二期信用評價體系的開發將在今年底完成。

而在解除假釋時，「痛改前非」的假釋人士將會獲得政府部門頒發的「證書」，以提高其信用。反之，信用值低的假釋人士在未來出行、入戶、信貸、就業、出國等方面都會受到影響，而這些信用數據亦將伴其一生，官方認為「這樣便能促進社矯人員重新改過」。

然而，有大陸學者和網友質疑廣州當局此舉有過於干預、甚至侵犯假釋人士的私生活，中信改革發展研究院研究員鄭挺穎就認為，最初區塊鏈監視平台的應用會以自願為原則，佩戴電子手環需要得到當事人的同意。他指出：「這些假釋人士的隱私權應該是與普通公民有所區別。在法律層面上，我想這些權利邊界需要法學家與科技工作者共同努力，通過進一步交流探討來予以明晰化。」

（香港01照片）
（香港01照片）
分享
（香港01照片）
（香港01照片）
分享

假釋區塊鏈技術

相關新聞

4700萬元讓火箭飛？他不到3年就讓白日夢成真

2018-05-17 10:00

公安監控微信使用者資料 騰訊回應：虛假的

2018-05-17 11:05

香港記者採訪 遭北京便衣警察打破頭

2018-05-17 00:37

中國新「反腐尖兵」 兒媳舉報貪官 開出財產清單

2018-05-17 14:04

北京新機場 明年「十一」通航

2018-05-17 12:41

陸今年大豆種植 預計增1000萬畝

2018-05-17 04:35

北京網路訂餐 2萬家違規店舖下線

2018-05-17 04:35

北京中考錄取率達92.5% 東城區稱冠全市

2018-05-17 00:15

台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

2018-05-16 20:28

影／香港理大職員攀珠峰 高山症猝死

2018-05-16 19:22

香港律政司長夫婿工程公司申請上市 收入2成來自政府

2018-05-16 19:22

135美元→12萬美元 丟車庫11年的破乾隆瓶「拍」出驚奇

2018-05-16 18:52

買兇轉包5次 200萬酬金剩10萬 最後一名「殺手」反悔

2018-05-16 18:52

講環保 中國外賣平台推出可以吃的筷子

2018-05-16 18:21

滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14

大陸發改委：粵港澳大灣區規劃即將出台

2018-05-16 15:33

影／捕獲真的野生大熊貓 一臉呆萌坐地等拍照

2018-05-16 15:33

報告：中國債務外交 提升在亞太影響力

2018-05-16 15:07

紀念汶川地震10周年 成都教會被查抄 美國務院關切

2018-05-16 14:06

「月宮一號」密閉艙仿地球生態 滿足生命需求

2018-05-16 14:05

北航學生「月宮」封閉生存370日 創世界紀錄

2018-05-16 14:04

把亳州讀作「毫州」 央視主播引發「憤憤不平」

2018-05-16 13:40

只有詩和遠方 外賣騎手成就一段都市傳奇

2018-05-16 11:00

陸師範學院「最誠實招聘」好接地氣 台博士投履歷了

2018-05-16 09:56

收養118孤兒 卻用他們勒索…「愛心媽媽」的雙面人生

2018-05-16 09:22

東莞台心醫院老年門診 給老台商依靠

2018-05-16 04:36

台灣五校攜手 廈門談「時尚」

2018-05-16 04:36

非法吸金猖獗 廣東年破經濟罪案1.2萬宗

2018-05-16 04:36

陸大學錄取率飆高至82.1% 北京清華最受歡迎

2018-05-16 01:52

新疆一家親？中共強制幹部入住維族家庭 惹人權爭議

2018-05-15 23:42

煤改氣以後 北京市PM2.5主要源自柴油車

2018-05-15 20:43

微博再整治熱搜刷榜 違者禁登榜3個月

2018-05-15 20:25

川航高空爆玻璃、副機長半懸窗外 幸機長應對得宜外媒讚

2018-05-15 15:57

港高鐵採實名制 購票須出示回鄉卡

2018-05-15 15:53

世界首座高速鐵路懸索橋 五峰山長江大橋主塔封頂

2018-05-15 15:05

習近平挺香港成為國際創科中心 資助跨境流動

2018-05-15 13:34

歐洲歌唱大賽涉同志內容 中國播出遭刪

2018-05-15 13:22

影／川航奇蹟迫降 副機師上衣、長褲都被撕碎

2018-05-15 12:34

廣西北海還灘於民 上千村民湧進海灘挖海鮮

2018-05-15 11:29
看更多

熱門文章

台女遊澳門遭鎖車打劫 計程車司機：早點給就沒事了

2018-05-16 20:28

9000萬買風景區海景別墅 男每天回家都要買門票

2018-05-17 09:40

陸男魚療偷小便 5分鐘後整池魚群都翻肚

2018-05-16 17:41

大陸抹茶河與日本櫻花河較勁 仔細一看「也太噁」

2018-05-17 13:25

4700萬元讓火箭飛？他不到3年就讓白日夢成真

2018-05-17 10:00

美鷹派代表不再領軍談判 川普要求中國付出更多

2018-05-17 10:02

中國上將連降8級 因女兒嫁外國人未申報

2018-05-17 13:39

蔡習會？ 國台辦：兩岸問題與兩韓不同

2018-05-16 20:28

馬雲談AI：中國的專家都是昨天的專家

2018-05-16 18:51

中美經貿談判 釋出積極信號

2018-05-17 00:44

5G投票遭批賣國 聯想要打榮譽保衛戰

2018-05-17 00:44

蔡習會可能嗎？ 國台辦：兩岸關係與兩韓不同

2018-05-17 00:38

喊話台商 劉結一：近水樓台先得月

2018-05-16 19:43

香港記者採訪 遭北京便衣警察打破頭

2018-05-17 00:37

北京施壓GAP 陸委會：破壞全球自由價值

2018-05-16 19:35

中美談判前夕川普又改口：中國須大幅讓步

2018-05-17 13:56

影／香港理大職員攀珠峰 高山症猝死

2018-05-16 19:22

陸第二艘國產航艦將亮相

2018-05-17 00:36

川金會北韓猶疑？中國：來之不易 值得珍惜

2018-05-16 19:29

騰訊Q1淨利潤增61% 優於預期

2018-05-16 17:51

北京新機場 明年「十一」通航

2018-05-17 12:41

世界最大無軸摩天輪 「渤海之眼」啟用

2018-05-17 13:49

習近平會見北韓參觀團：支持平壤發展經濟

2018-05-16 22:17

中石化發2,880億股息 創新高

2018-05-17 00:48

滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14

陸學者談中美貿易摩擦：要以柔克剛

2018-05-16 22:43

買兇轉包5次 200萬酬金剩10萬 最後一名「殺手」反悔

2018-05-16 18:52

講環保 中國外賣平台推出可以吃的筷子

2018-05-16 18:21

135美元→12萬美元 丟車庫11年的破乾隆瓶「拍」出驚奇

2018-05-16 18:52

首支民營商業火箭發射成功 成本便宜三分之一

2018-05-17 10:13

他成立公司不到3年 成功發射中國首枚民營火箭

2018-05-17 15:48

東寧口岸 對俄果蔬出口銳減

2018-05-17 04:35

超級福利 大陸格力電器董明珠：員工每人一套房

2018-05-17 16:57

陸今年大豆種植 預計增1000萬畝

2018-05-17 04:35

陸商務部：願從包括美國在內的世界各國擴大進口

2018-05-17 15:21

曾是民謠歌手 中財辦副主任廖岷出席中美談判

2018-05-17 11:16

公安監控微信使用者資料 騰訊回應：虛假的

2018-05-17 11:05

中國新「反腐尖兵」 兒媳舉報貪官 開出財產清單

2018-05-17 14:04

台海形勢嚴峻 劉結一籲台商堅持九二共識

2018-05-17 00:39

貿易談判同時 陸加強查驗進口美豬肉車輛

2018-05-16 22:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top