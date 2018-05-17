以區塊鏈監控假釋人士 廣州禪城引侵犯隱私爭議

2018-05-17 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



禪城區官員日前宣布，大陸首個「區塊鏈+社區矯正」互聯共享平台已正式落地該區，實現假釋人士從「不能跑、不敢跑」向「不想跑、不願跑」的轉變。但該區塊鏈技術過於侵犯個人隱私，引發爭議。

據廣州日報報導，禪城官員指出，系統可透過假釋人士的電子手環，監控其日常行蹤，一旦假釋人士不按規定擅自離開指定區域，便觸發報警。而假釋人士的日常行蹤資料在平台上都會保密，不可篡改。據禪城區委政法委副書記、區司法局局長梁梓熙指：「比如社矯人員（假釋人士）闖紅燈，或者做好人好事，監管部門都可以通過平台掌握到」，而「社矯鏈」平台會根據這些資料對假釋人士的信用作出評價。

目前，該項目一期原型設計和開發已完成，二期信用評價體系的開發將在今年底完成。

而在解除假釋時，「痛改前非」的假釋人士將會獲得政府部門頒發的「證書」，以提高其信用。反之，信用值低的假釋人士在未來出行、入戶、信貸、就業、出國等方面都會受到影響，而這些信用數據亦將伴其一生，官方認為「這樣便能促進社矯人員重新改過」。