北京網路訂餐 2萬家違規店舖下線

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



網路訂餐快速發展，北京市每天網路訂餐的訂單量達180萬單以上，每日交易額近億元（人民幣，下同）。北京市食品藥品監督管理局公布網路訂餐平台核查餐飲店舖結果，合計下線違規店舖約2萬家。

中新社報導，個別網路訂餐平台對網路餐飲店舖不經任何核查而允許其直接上線，引發較多食品安全疑慮。北京市食品藥品監督管理部門執法人員昨根據線索，對隱藏在商業區和景點周邊的兩家餐飲商戶突擊檢查。

這兩家商家通過網路訂餐平台從事超許可範圍線上訂餐、線下製作銷售，執法人員查扣違法生產經營的食品、工具、設備、原料，並開展調查取證工作，對涉嫌存在網絡訂餐違法行為的店舖立案查處。

執法人員指出，目前北京市每天網路訂餐訂單量達180萬單以上，每天交易金額近億元，主要網絡訂餐平台的市場競爭日趨激烈，個別平台不嚴格履行法定義務，對網路餐飲店舖不經任何核查就允許其直接上線，引發了較多的食品安全問題。例如一些店舖表面光鮮亮麗，但不具備最基本的食品生產加工操作衛生條件，或使用過期和腐敗變質的食品原材料，或從業人員無任何體檢健康證明等。

連日來，「餓了麼」「百度」「美團」等三大網路訂餐平台對各自平台上的餐飲店舖進行梳理核查，發革雨言「安全承諾」並開闢「線下名單公示專欄」，公示違法商戶名稱、經營場所、所屬區、下線原因以及下線時間等。

北京市食品藥品監督管理局食品市場監管處處長李江表示，這次三大平台公示違規餐飲店舖信息，既是平台對安全責任的落實，更是一種社會監督。食藥監部門也與三大平台就餐飲業食品經營許可數據庫實現對接，便於平台對餐飲店舖資質把關。從各大訂餐平台頁面查看，目前三大平台合計下線違規店舖約2萬家。

李江指出，今後北京將持續擴大對網路訂餐平台的規範整治，對未嚴格履行法定義務的平台擴大查處，並納入多部門聯網的企業信用信息管理系統，使屢次違法的平台付出高額違法成本。北京也鼓勵平台公示餐飲店舖現場加工操作視頻，讓店舖厨房「亮起來」。