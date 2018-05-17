陸今年大豆種植 預計增1000萬畝

2018-05-17 04:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸農業農村部指出，今年大陸的大豆種植面積預計增加1000萬畝，達1.27億畝。

中新社報導，在昨天召開的農業農村部新聞發布會上，大陸農業農村部種植業管理司司長曾衍德表示，2018年大陸春播已近八成，種植結構調整已基本落地，結構進一步改善。

一是水稻、玉米麵積調減，庫存壓力減小。預計今年水稻面積4.4億畝，比上年減少1000多萬畝。繼續調減「鐮刀彎」等非優勢區籽粒玉米麵積。

二是大豆、雜糧雜豆等面積擴大，有效供給增加。預計大豆麵積1.27億畝、增加1000萬畝，雜糧雜豆1.4億畝、增加100多萬畝。此外，棉花面積持平略減，糖料持平略增，油料、蔬菜、飼草面積增加。

三是綠色優質產品面積擴大，更好滿足市場需求。強筋弱筋小麥、優質稻谷、「雙低」油菜、高蛋白大豆、高產高糖甘蔗等面積增加。

曾衍德表示，種植結構調整的另一個突出特點是一、二、三產業融合，延長產業鏈。為結合緩解玉米庫存壓力，大陸擴大對加工業的扶持，東北等地以玉米為主的加工業快速發展，實現玉米就地加工轉化。

曾衍德指出，在化肥、農藥已提前三年實現零增長目標的基礎上，今年中國將繼續開展化肥、農藥使用量零增長行動，加快推進有機肥替代化肥和病蟲綠色防控替代化學防治；進一步擴大耕地輪作休耕試點，今年擴大耕地輪作休耕試點規模，面積達到3000萬畝，比上年增加1800萬畝。

曾衍德說，春播即將結束，「三夏」（夏季三個月）即將全面展開，農業農村部將堅持穩定和優化糧食生產的目標不動搖，特別是指導黃淮海地區調減低產低效夏玉米，擴種夏大豆，進一步優化結構、提高效益。