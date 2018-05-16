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滴滴整改 車主接單前得先人臉辨識

2018-05-16 18:14中央社 台北16日電

針對大陸鄭州日前發生的滴滴順風車命案，滴滴出行今天公告階段性整改方案，將順風車用...
針對大陸鄭州日前發生的滴滴順風車命案，滴滴出行今天公告階段性整改方案，將順風車用戶標籤和車主評價功能全部下線，車主每次接單前需進行人臉識別。 中新社資料照片
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中國一名空服員搭乘滴滴順風車遭司機殺害引發輿論關注。滴滴出行今天公告階段性整改方案，將順風車用戶標籤和車主評價功能全部下線，車主每次接單前需進行人臉識別。

據央視新聞客戶端報導，滴滴全平台將零容忍嚴打「人車不符」，除要求出車司機每天出車前需進行人臉識別外，平台還推出「有獎舉報」人車不符。

公告指出，滴滴出行也將暫停接受順風車晚間10時到清晨6時出發的訂單。相關措施將於5月31日前全部完成。同時，滴滴也針對是否應對行程進行錄音，向社會公開徵集意見。

滴滴旗下有順風車、計程車、專車、快車等不同業務，乘客可透過應用程式（App）預約。順風車則是指搭乘便車，但登錄為順風車司機仍須通過平台的資格審核。

這次殺害空服員，隨後墜河身亡的劉姓嫌犯曾有犯罪紀錄，但他是以父親的帳號來接單。

陸媒先前曾調查，滴滴順風車的司機可透過系統對乘客評價，有些評價非常露骨，甚至有性暗示，以致司機在接單時就可過濾乘客的外在條件。

空服員事件發生後，滴滴12日0時起將順風車業務在全中國大陸下線，停業自查整改一周；其他平台業務對司機全面審查，清理可能的人車不符情況；運營及客服體系全面整改。

空服員滴滴出行計程車

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