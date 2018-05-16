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報告：中國債務外交 提升在亞太影響力

2018-05-16 15:07中央社 台北16日電

美國學者提出一份報告稱，中國藉「一帶一路」等方式向亞太部分國家提供貸款，進行「債務外交」，從而利用這些國家的債務違約來交換自己想要的戰略資源，加大中國在亞太地區的影響力。

美國之音引述英國衛報報導，這份研究報告的指導人是哈佛大學教授、「修昔底德陷阱」理論的提出者艾利森（Graham Allison）。對象是為美國國務院所準備，針對中國戰略如何影響美國在亞太地區的影響力做出評估。

報告列出16個中國的「目標國」，包括萬那杜共和國、菲律賓、柬埔寨、寮國、泰國、馬來西亞、斯里蘭卡、東加和密克羅尼西亞等。報告稱，這些國家首先接受中國數百億美元的貸款，後來無法支付，然後中國就會利用這些債務換取其他戰略資源。

報告指出，巴基斯坦和斯里蘭卡因為深陷債務，政府已經將關鍵的港口或是軍事基地割讓給中國。巴布亞紐幾內亞則已向中國提供了一個戰略地點，同時還提供大量液化天然氣和資源儲備。

報告稱，寮國和柬埔寨向中國借的錢創下紀錄，所以它們支持中國在南中國海的主權申索。

報告說，中國的方法「相當具有持久性」。一開始是根據「一帶一路」計畫，進行基礎設施投資，然後提供更長期的貸款並加上還款寬限期，這對很多經濟羸弱和管理不佳的政府來說非常有吸引力。

報告說，中國的「債務外交」很可能在中國削弱美國及其盟友戰略優勢的行動中扮演重要角色，並改變亞洲的力量平衡。

報告以萬那杜為例，有媒體報導，中國正在與這個南太平洋國家接觸，商議在該國設立一個永久性軍事基地，雖然中國與萬那杜均否認。

但報告說，如果南太平洋島國轉向中國，這有可能威脅到美國二戰以來，一直享受的自由停靠權以及區域拒止能力，同時有助於中國海軍跨越第一島鏈，進入太平洋的藍水水域，「一旦未來美中之間發生任何衝突，這將會侵蝕美軍的優勢」。

債務馬來西亞一帶一路

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