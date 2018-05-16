陸大學錄取率飆高至82.1% 北京清華最受歡迎

2018-05-16 01:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維



圖／網路 分享 facebook 去年是中國大陸恢復高考（大學聯考）40周年，全國考生人數達940萬人。根據艾瑞諮詢的「2018中國最好大學排名」調查顯示，北京清華大學位居榜首，北京大學、浙江大學分列二、三名。

數據顯示，2016年大陸參加高考人數就達940萬人，當年錄取人數為772萬人，錄取率為82.1%，創歷史新高。

2017年港澳台聯招，大陸教育部國際合作與交流司港澳台事務辦公室共開放307所大學報考，包括第一批次錄取學校160所、和第二批次147所，加上預科錄取，錄取名額歷年來最多。

「聯考中國」指出，報考港澳台聯招每年考生規模逐年上升，2017年港澳台聯招報考人數將逾6,000人，而成績達到要求的考生，錄取率可望達到50%（包括本科及預科）。

經濟日報提供 分享 facebook 該調查顯示，上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學、哈爾濱工業大學依次排在第四到第十名；地方高校中表現搶眼的有蘇州大學（27名）、上海大學（41名）和南方科技大學（43名）。

除了最佳大學之外，人民網也彙整「虛假大學」（野雞大學）名單，提醒考生和家長在填志願時，別被騙上當。這些「野雞大學」多達381所，其中北京有151所，是「野雞大學」的重災區。更多地網友則留言質問，「野雞大學」名單年年公布，官方卻無所作為，使這些「野雞大學」肆無忌憚地欺騙考生和家長。

從「野雞大學」中可以發現，絕大多數的「野雞大學」都仿冒正規知名的大學的名稱。例如，大陸教育部直屬的重點大學北京郵電大學，野雞大學則取名「中國郵電大學」，最令人非議的是，該校名稱在百度一搜就有，還有官網，百度搜索中關於該校介紹是，該校1991年成立，有學生1萬5,000名，可發畢業證書。