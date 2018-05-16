非法吸金猖獗 廣東年破經濟罪案1.2萬宗

2018-05-16 04:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／台北報導



廣東省公安廳昨透露，去年全省共立經濟犯罪案件近2.2萬宗，破案超1.24萬宗，分別年降7.6%與年漲4.9%，抓獲犯罪嫌疑人近1.8萬名，避免經濟損失62億元人民幣。其中，非法集資、傳銷等手法翻新，包括利用「互聯網+」概念，聘請著名經濟學者站台，偽造領導人題詞，利用O2O非法集資等，不一而足。

文匯網報導，廣東省公安廳昨在省、市、縣三級經偵部門開展「打擊和防範經濟犯罪宣傳日活動」，向民眾介紹識別非法集資、傳銷、銀行卡盜刷、盜版、假幣等經濟犯罪的防範提示。

警方透露，近年非法集資活動猖獗，而且手法多樣化，包括用傳銷手法、互聯網概念、以原始股為誘餌等作案，譬如免費請老人旅遊贈禮品，僅在廣州就騙了2000多人；利用投資連鎖酒店非法集資，不到兩年「撈」了8億元。近日備受關注的「雲聯惠」特大網路傳銷案件，則依據「雲聯商城」，以「消費全返」等為幌子，採取拉人頭、交納會費、積分返利等方式引誘人員加入。

上千萬名會員的「雲聯惠」特大網路傳銷犯罪集團，近日被廣州警方搗毀，轟動廣東。

在偵破「8.09」農商貿公司網路傳銷案中，涉及大陸31個省區市，註冊會員約48萬人次，涉案金額約16億元。經查該傳銷組織假藉「大眾創業、萬眾創新」之名，打著領導人、中央部委的旗號，偽造領導「題詞」宣傳造勢，以「拉人頭」發展下線等形式進行組織、領導傳銷活動犯罪。

這次宣傳日期間，廣東警方還現場展出一批假冒名牌皮具、製假工具、假幣等。其中，破獲一個以廣州為生產據點，大肆製售假冒名牌商品並通過網路在美國等國家和地區銷售的跨國犯罪網路。