台灣五校攜手 廈門談「時尚」

2018-05-16 04:36 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廈門理工學院新絲路時尚學院第七屆「台灣高校師生交流周」啟幕，台灣5所高校十多個院系師生來廈展開訪學交流。 中新社 分享 facebook 第七屆「台灣高校師生交流周」昨在廈門理工學院新絲路時尚學院開幕，五所台灣高校的師生前往交流，共探兩岸高校人才培養創新模式。

中新社報導，來自世新大學新聞傳播學院，台灣銘傳大學設計學院、傳播學院，台灣大同大學，台灣元智大學，台灣戲曲學院五所高校十多個院系師生，將進行五天的訪學交流。

這屆交流周將開展畢業設計作品聯展、兩岸青年優秀影像作品展、時尚藝術與傳播高峰論壇、閩台大學生48小時短片大賽以及「聲音藝術與實驗」等活動。

2018畢業設計作品聯展由兩岸高校攜手舉辦，主要以創意類產品為主，在視覺設計、氛圍營造上更多地加入時尚元素，帶來一場時尚與藝術碰撞、創意與文化共生的展示。

「時尚藝術與傳播高峰論壇」今年已是第三屆，台灣世新大學傳播學院院長遊梓翔、台灣金曲獎獲得者欒克勇、廈門國際時尚聯合會主席計文波、廈門理工學院新絲路時尚學院執行院長郭蕭華等受邀作主題演講，圍繞時尚風潮暢談時尚設計與傳播。

作為這屆交流周的重要配套活動之一，「閩台大學生48小時短片大賽」在過去四年內逐漸走向成熟與專業化。這屆大賽聚焦「你所不知道的湖里」，兩岸學子20支隊伍參賽，其中台灣學生隊伍15支，將在湖里區取景，展現湖里風采。

「兩岸青年優秀影像作品展」將同時展出大陸與台灣青年的優秀影像作品，為兩岸青年和影像愛好者、影像團隊提供用影像表現自我個性和創意的廣闊平台，增強兩岸年輕影人互動與交流。