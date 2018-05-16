親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

東莞台心醫院老年門診 給老台商依靠

2018-05-16 04:36聯合報 苗君平／東莞報導

台心醫院老年醫學門診由執行院長謝瀛華（前排左）領軍。 苗君平／攝影
台心醫院老年醫學門診由執行院長謝瀛華（前排左）領軍。 苗君平／攝影
分享
東莞台心醫院老年醫學科門診昨由執行院長謝瀛華領軍揭牌，他表示，團隊雖月初才進駐，但前幾天母親節治療了一名60歲吳姓媽媽因鼻竇炎引發的嚴重發燒感染，另名70歲黃姓台商腦脈瘤滲血，也緊急開刀治療，讓他們可與子女共度快樂溫馨的母親節。

謝瀛華目前是北醫大附設醫院執行長，台北醫學大學家庭醫學科主任，萬芳醫院原副院長，本月起借調東莞台心醫院執行院長，促進兩岸醫療轉診，並與美國希望之城醫療中心建教合作。

謝瀛華借調台心醫院院長後，將和台北醫學大學附設醫院，研擬簽署合作備忘錄，未來將以視訊會診、互聯網醫療和北醫對接，充分應用AI智慧大健康，諮詢第二意見，影像傳輸，加強達文西機器人手臂手術培訓，建立北醫和台心醫院癌症細胞治療和精確醫療對接。

謝瀛華表示，台商到大陸奮鬥多年，壯年漸年老，有的台商甚至還有年邁父母陪同，加上大陸老年化愈來愈嚴重，將針對這些長者提供多項醫療服務，遠距照護和高齡照護。

他表示，未來台灣過來的醫療團隊，將有十多人，除老年專科醫師外，還有復健科、骨科、神經科等，還有護理師、社工師、職能治療師、物理治療師、營養師、葯師、志工等組成。

雖然本月剛成立，但成功治療的案例不少，其中六十歲吳媽媽，因鼻竇炎，發燒虛弱，臉色蒼白，雙頰腫脹疼痛，食不下嚥，經老年醫學CGA完整評估，會同耳鼻喉科、感染科治療，病況明顯改善。

另70歲的黃姓台商，從事家具業，因密集飛航，劇烈頭痛，轉診台心醫院，經診斷腦動脈滲血，導致腦壓過高，也是經手術成功搶救。

東莞台協黃江分會副會長兼財務長劉明達表示，老年醫學是時代趨勢，台心醫院成立老年門診，不僅方便台商就診，對東莞民眾也是項好消息。

北醫大台商發燒

相關新聞

新疆一家親？中共強制幹部入住維族家庭 惹人權爭議

2018-05-15 23:42

陸大學錄取率飆高至82.1% 北京清華最受歡迎

2018-05-16 01:52

台灣五校攜手 廈門談「時尚」

2018-05-16 04:36

非法吸金猖獗 廣東年破經濟罪案1.2萬宗

2018-05-16 04:36

煤改氣以後 北京市PM2.5主要源自柴油車

2018-05-15 20:43

微博再整治熱搜刷榜 違者禁登榜3個月

2018-05-15 20:25

川航高空爆玻璃、副機長半懸窗外 幸機長應對得宜外媒讚

2018-05-15 15:57

港高鐵採實名制 購票須出示回鄉卡

2018-05-15 15:53

世界首座高速鐵路懸索橋 五峰山長江大橋主塔封頂

2018-05-15 15:05

習近平挺香港成為國際創科中心 資助跨境流動

2018-05-15 13:34

歐洲歌唱大賽涉同志內容 中國播出遭刪

2018-05-15 13:22

影／川航奇蹟迫降 副機師上衣、長褲都被撕碎

2018-05-15 12:34

廣西北海還灘於民 上千村民湧進海灘挖海鮮

2018-05-15 11:29

海口迎人才 發首批落戶「綠卡」

2018-05-15 02:15

仲恺實驗學校 逾700人等候申請

2018-05-15 02:15

瀾滄江源頭 金錢豹「同框」城鎮

2018-05-15 02:15

黃崖關長城 雲海縹緲

2018-05-15 02:15

古寨長桌宴 數百人共餐

2018-05-15 02:15

計程車蛻變車載便利店

2018-05-15 02:15

初夏播種忙 機械設備播種

2018-05-15 02:15

國際線第7條 南京-芬蘭赫爾辛基啟航

2018-05-15 02:15

復旦每學年學費6,500 人民幣 屬於全國高水準

2018-05-15 01:52

川航高空爆玻璃 副機師半懸窗外

2018-05-15 00:44

川航前擋玻璃脫落 副機師半身懸掛窗外

2018-05-14 19:42

中國計程車化身超商 司機月收增近5千台幣

2018-05-14 17:43

搶人大戰 大陸二三線城市戶籍人口「井噴」

2018-05-14 16:54

世界第一柯潔：人可能戰勝圍棋AI 但自己做不到

2018-05-14 16:05

中國又見「小官巨腐」 家中藏了2427本存摺

2018-05-14 15:13

大陸基層幹部被手機綁架 自嘲微信群奴

2018-05-14 13:57

港聖公會牧師買樓 涉避稅660萬港元

2018-05-14 13:50

港男台灣自駕遊撞車不賠 港媒公開審判

2018-05-14 11:14

影／土撥鼠相撲？央視拍到野生動物激鬥畫面

2018-05-14 09:57

川震十年：倖存司機與廣東記者的患難情

2018-05-14 09:35

粵西高鐵將通 廣州到湛江3.5小時

2018-05-14 02:02

澳門至莫斯科 開通定期航班

2018-05-14 02:02

逾2萬客商 文博會提升國際化

2018-05-14 02:02

世界最大跨度斜拉橋 滬通長江大橋主橋架梁

2018-05-14 02:02

最大跨度懸索橋 金沙江金東大橋建成

2018-05-14 02:02

叢林童話世界 商場吸人潮

2018-05-14 02:02
看更多

熱門文章

陸克文分析：習近平世界觀中 台灣占何種位置？

2018-05-15 09:09

中國地圖沒台灣？Gap道歉並銷毀產品

2018-05-15 11:08

大陸情侶火車上爭執 女脫褲狂嗆男友「你跪下來」

2018-05-15 16:30

孫女勸阿公不要插隊 竟換來一陣暴打

2018-05-15 10:30

美專家：應終止中國對台切香腸做法

2018-05-15 15:11

影／川航奇蹟迫降 副機師上衣、長褲都被撕碎

2018-05-15 12:34

姐弟戀差23歲怕被說閒話 女竟偽造身分證裝年輕

2018-05-15 15:40

世界首座高速鐵路懸索橋 五峰山長江大橋主塔封頂

2018-05-15 15:05

中興通訊被納入MSCI指數 美國禁售令出現轉機

2018-05-15 15:05

廣西北海還灘於民 上千村民湧進海灘挖海鮮

2018-05-15 11:29

八券商評A股入摩：MSCI不是救世主

2018-05-15 15:30

世界首例！ 中國國寶黑葉猴生龍鳳胎

2018-05-15 15:58

貴州模式翻版 陳敏爾在重慶打造大數據

2018-05-15 19:57

成都房市之亂 7萬人搶購1000間新屋

2018-05-15 13:28

川航高空爆玻璃、副機長半懸窗外 幸機長應對得宜外媒讚

2018-05-15 15:57

T恤印中國地圖少了台灣挨評 Gap道歉稱將「嚴格審查」

2018-05-15 10:55

上海計程車上開便利店 司機：每天可多賺便當錢

2018-05-15 11:08

外媒：中國2比特幣生產商計畫在港上市

2018-05-15 17:16

油氣進口雙創新高 官方報告揭秘中國能源胃口大

2018-05-15 17:43

煤改氣以後 北京市PM2.5主要源自柴油車

2018-05-15 20:43

美中再談判前夕 王岐山會美商領袖談經貿

2018-05-15 22:39

中央外事委首度開會 王岐山為成員排第3

2018-05-15 22:39

中美第2輪磋商將登場 分析稱貿易摩擦應可控

2018-05-15 14:12

騰訊明公布Q1財報 股價失守400元關口

2018-05-15 15:12

中美關係迎新轉折？路透：鬆口救中興是川普讓步

2018-05-15 22:45

臨北韓丹東房價漲不停 官方公布限制政策

2018-05-15 12:10

陸挺港當國際創科中心 財政經費跨境使用

2018-05-15 22:00

習近平挺香港成為國際創科中心 資助跨境流動

2018-05-15 13:34

港高鐵採實名制 購票須出示回鄉卡

2018-05-15 15:53

陸投資減速 前四月增速創2000年以來新低

2018-05-15 12:09

緬甸衝突砲火落入中國 傳共軍坦克開赴邊界

2018-05-15 20:49

中美貿易戰 打到哪了？

2018-05-15 22:47

學者：中國發展航母志在遠洋 不會直接PK美國航母

2018-05-15 22:50

歐洲歌唱大賽涉同志內容 中國播出遭刪

2018-05-15 13:22

新疆一家親？中共強制幹部入住維族家庭 惹人權爭議

2018-05-15 23:42

中共外事委首度開會 習拋「中國特色」大國外交

2018-05-15 23:45

微博再整治熱搜刷榜 違者禁登榜3個月

2018-05-15 20:25

學者：中國科技企業前進美國 中興通訊是風向球

2018-05-15 22:50

陸大學錄取率飆高至82.1% 北京清華最受歡迎

2018-05-16 01:52

北航學生關密閉艙一年 大陸破俄國紀錄

2018-05-15 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top