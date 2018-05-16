東莞台心醫院老年門診 給老台商依靠

台心醫院老年醫學門診由執行院長謝瀛華（前排左）領軍。 苗君平／攝影 分享 facebook 東莞台心醫院老年醫學科門診昨由執行院長謝瀛華領軍揭牌，他表示，團隊雖月初才進駐，但前幾天母親節治療了一名60歲吳姓媽媽因鼻竇炎引發的嚴重發燒感染，另名70歲黃姓台商腦脈瘤滲血，也緊急開刀治療，讓他們可與子女共度快樂溫馨的母親節。

謝瀛華目前是北醫大附設醫院執行長，台北醫學大學家庭醫學科主任，萬芳醫院原副院長，本月起借調東莞台心醫院執行院長，促進兩岸醫療轉診，並與美國希望之城醫療中心建教合作。

謝瀛華借調台心醫院院長後，將和台北醫學大學附設醫院，研擬簽署合作備忘錄，未來將以視訊會診、互聯網醫療和北醫對接，充分應用AI智慧大健康，諮詢第二意見，影像傳輸，加強達文西機器人手臂手術培訓，建立北醫和台心醫院癌症細胞治療和精確醫療對接。

謝瀛華表示，台商到大陸奮鬥多年，壯年漸年老，有的台商甚至還有年邁父母陪同，加上大陸老年化愈來愈嚴重，將針對這些長者提供多項醫療服務，遠距照護和高齡照護。

他表示，未來台灣過來的醫療團隊，將有十多人，除老年專科醫師外，還有復健科、骨科、神經科等，還有護理師、社工師、職能治療師、物理治療師、營養師、葯師、志工等組成。

雖然本月剛成立，但成功治療的案例不少，其中六十歲吳媽媽，因鼻竇炎，發燒虛弱，臉色蒼白，雙頰腫脹疼痛，食不下嚥，經老年醫學CGA完整評估，會同耳鼻喉科、感染科治療，病況明顯改善。

另70歲的黃姓台商，從事家具業，因密集飛航，劇烈頭痛，轉診台心醫院，經診斷腦動脈滲血，導致腦壓過高，也是經手術成功搶救。

東莞台協黃江分會副會長兼財務長劉明達表示，老年醫學是時代趨勢，台心醫院成立老年門診，不僅方便台商就診，對東莞民眾也是項好消息。