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煤改氣以後 北京市PM2.5主要源自柴油車

2018-05-15 20:43中央社 15日電

大陸環保政策大轉彎，北京市雷厲風行進行「煤改氣」。圖為張家口市燃氣公司的工人正在...
大陸環保政策大轉彎，北京市雷厲風行進行「煤改氣」。圖為張家口市燃氣公司的工人正在為天然氣鍋爐通氣。 新華社資料照片
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北京市雷厲風行進行「煤改氣」（燃煤改天然氣）以後，最新報告顯示，細懸浮微粒PM2.5）主要來源從燃煤源變成移動源，其中在北京行駛的柴油車貢獻最大。

人民日報今天報導，北京市14日發布新一輪PM2.5來源解析最新研究成果。研究表明，北京市全年PM2.5主要來源中，本地排放占2/3，區域傳輸占1/3。

本地排放貢獻中，移動源、揚塵源、工業源、生活面源和燃煤源，分別占45%、16%、12%、12%和3%，農業及自然源等其他約占12%。

報導指出，燃煤源所占比例由上一輪源解析中的22.4%降至3%，基本退出主要貢獻源行列，標誌著北京能源清潔化戰略取得了重要成效。

同時，移動源在本地排放中的占比明顯上升，本次研究成果中，本地來源移動源占比高達45%，是上一輪解析結果占比31.1%的1.4倍。

從新一輪源解析結果看，在全年不同時段及空間範圍內，移動源均是北京本地大氣PM2.5的第一大來源，其中在北京行駛的柴油車貢獻最大。

近年來，北京堅持能源清潔化戰略，大力推進工業、生活領域壓減燃煤，努力構建以電力和天然氣為主、地熱能和太陽能為輔的清潔能源體系。加大散煤治理力度，大力實施「煤改電」（供暖由燃煤改用電力）、「煤改氣」。

北京PM2.5細懸浮微粒

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