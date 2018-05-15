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川航高空爆玻璃、副機長半懸窗外 幸機長應對得宜外媒讚

2018-05-15 15:57世界日報 中國新聞組／北京15日電

四川航空一架重慶飛往拉薩的班機，14日起飛後不久，駕駛艙右座前擋風玻璃破裂脫落，機艙失壓，儀表板失靈，副機長身體被吸出艙外一半。所幸機長應變得宜，靠著手動和目視成功迫降成都雙流機場，除副機長徐瑞辰臉部劃傷、一名機組員受傷，機上119乘客全數平安。機長劉傳健沉著處置迫降，引發國際媒體關注，英國每日郵報更是將機長稱作「英雄」，網友則稱他為「中國版薩利機長」。網路上流傳一張副機長破碎的制服照片，網友紛紛表示向機組員致敬。

中國民用航空西南地區管理局網站公布稱，這架川航3U8633航班從重慶起飛到成都區域巡航階段時，駕駛艙右擋風玻璃破裂脫落，機組緊急下降。

事發時，很多乘客在哭，以為這回沒救了，有人因此「嚇暈了，嚇吐了」。

專家表示，此次意外很有可能是因為玻璃老化，也有可能是因為固定螺絲丟失或失效。

川航一架班機，14日起飛後不久，駕駛艙右座前擋風玻璃破裂脫落，機艙失壓，儀表板失...
川航一架班機，14日起飛後不久，駕駛艙右座前擋風玻璃破裂脫落，機艙失壓，儀表板失靈，副機長身體被吸出艙外一半。所幸機長應變得宜，靠著手動和目視成功迫降，除副機長臉部劃傷、一名機組員受傷，機上119乘客全數平安。世界日報製圖
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《空中浩劫》翻版 手動駕駛迫降

綜合媒體報導，機長劉傳健受訪表示，這次迫降不是一般的難，猶如加拿大影集《空中浩劫》裡記錄英航5390航班的故事。

劉傳健指出，擋風玻璃掉落後，突然的壓力變化會對耳膜造成很大傷害。此外，溫度驟降到攝氏零下20度至30度左右（監測顯示，當時飛行高度為3萬2000英尺，氣溫應為攝氏零下40度）。

他表示，當時駕駛艙儀表盤被掀開，什麼都聽不見，只能靠目視水平儀操作，完全是全人工操作。幸好駕駛艙失壓後，自動脫落氧氣面罩，缺氧問題不大。

驚魂20分鐘 安全降落是奇蹟

劉傳健說，事發前沒有任何徵兆，擋風玻璃突然爆裂，轟一聲發出巨大的聲響。往旁邊看時，副機長的身體已經飛出去一半，半邊身體在窗外懸掛，「還好他繫了安全帶」。

他比喻說，當時飛機時速是800至900公里，又在那麼高的高度，情況就像在零下4度至5度的哈爾濱大街上，開車以200公里的時速狂奔，「把手伸出窗外，手還能做什麼？」

劉傳健回憶，從出現玻璃破裂到飛機安全備降成都，機組整整與死神搏鬥了20分鐘。能順利迫降，天氣幫了很大的忙。

民航業界專家稱，在自動化設備失效、如此惡劣的環境下，機組依然將飛機安全降落，「真的是一個奇蹟」，還稱，這對駕駛員的心理素質、操作技術要求特別高。

涉事客機為空中巴士A319-100型號飛機，於2011年7月交付川航，該機無擋風玻璃故障的紀錄，且確認破裂擋風玻璃為原裝件。

機長「不懈努力」 國際媒體讚

另據海外網報導，美國有線電視新聞網、路透、印度TV等國際媒體都對此事進行了詳盡報導。其中，英國每日郵報更是在報導中將川航機長稱作「英雄」。

路透則將此次事件稱作「中國版」英國航空5390號班機事件，讚賞機長的「不懈努力」。

不少國外網友在也留言，「感謝上帝，乘客都安全」，還有人大讚機組人員「幹得漂亮」。

英國北京

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