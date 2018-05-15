港高鐵採實名制 購票須出示回鄉卡

2018-05-15 15:53 世界日報 香港新聞組╱香港15日電



廣深港高鐵（香港段）預計今年第三季開通，港鐵昨日公布票務安排。車票將採取實名制，乘客購票、取票、改票或退票時均須提供身份證明文件，例如回鄉卡或護照。乘客可在西九龍站的櫃位或售票機，直接購買高鐵車票往來4個短途站及14個長途內地城市，亦可透過電話及網上訂票，再到櫃位領取實體票。

文匯報報導，港府與內地鐵總已簽署備忘錄，全年約有130天將每日開出114對短途列車連接福田、深圳北、虎門及廣州南，以及13對長途列車直達北京、上海、昆明、桂林、貴陽、石家莊、鄭州、武漢、長沙、杭州、南昌、福州、廈門及汕頭14個內地城市。未來可按實際需要協商調整列車開行方案。

港鐵昨日安排傳媒前往西九龍站內售票大堂參觀，港鐵車務營運總管李聖基指出，車票將分為成人票及兒童票，兒童票半價，並採取實名制，乘客在購票、取票、改票或退票時，均須提供身份證明文件，例如港人需提供回鄉卡，外地旅客需出示護照等，以便查核。

他表示，乘客可利用不同途徑購買車票，包括站內28個售票櫃位、39部售票機或電話及網站訂票，此外亦有本地旅行社代理票務；而乘客也有多種方式付款，包括現金、八達通及信用卡，但為方便乘客，會考慮引入其他旅客常用的電子支付方式，惟目前仍在磋商中，暫時未有定案。

據報導，由於港鐵無法出售非以香港為出發站或終點站的內地段高鐵車票，李聖基表示，站內28個櫃位中將會預留其中5個，供代理商為乘客代辦內地段高鐵的票務事宜，惟乘客需繳付手續費。有關這些櫃位的運作安排仍在商討中，他期望於高鐵香港段開通時，這些櫃位已可提供服務。

李聖基昨親身示範到櫃位購買車票的過程，他先向職員提出欲前往之目的地、日期、時間等資料，再出示回鄉卡讓職員查核，之後利用八達通付款。車票以內地高鐵的車票為藍本，底色為藍色。

西九站→廣州南站 「目標48分鐘到」

對於有報導指高鐵在試營運期間，來往香港西九龍站及廣州南站的車程耗時多於宣傳的48分鐘，港鐵車務營運總管李聖基強調，試營運時的車程、停站時間、停站數目或與實際運行有出入，不能作準；48分鐘前往廣州南的目標是期望，事實上也可以做到，並沒有誤導或蒙騙公眾。

試運比宣傳多耗30分鐘

文匯報報導，早前有內地傳媒指出，高鐵列車試營運期間，列車由廣州南站至西九龍站，全程行駛時間為1小時18分鐘，比港府宣傳車程只需48分鐘，多出30分鐘，明顯有出入。

李聖基昨日解釋，試營運期間列車或需在原本不需停靠的車站停車，停留的車站較多， 亦需配合內地其他營運中的鐵路服務，故試營運時所需的時間不能作準。

「停靠多站 沒誤導公眾」

李聖基又指，由西九龍前往廣州南需48分鐘的目標是期望，事實上也絕對可以做到，並沒有誤導及蒙騙公眾。

他認為，若是在車程途中可以停靠多一兩個站，能方便更多的乘客及滿足他們的需求，實不應拘泥多一兩分鐘的車程。