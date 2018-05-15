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廣西北海還灘於民 上千村民湧進海灘挖海鮮

2018-05-15 11:29聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

廣西北海銀灘因「灘長平、沙細白、水溫淨 」等特點 ，有「天下第一灘」的美名，不過，當地非法圈海現象十分普遍，大量公共海域甚至淪為村民的個人自留地。北海市鐵山港區政府近日針對當地營槃海域200多公頃被違法占海設施進行集中清理，要還灘於民。廣西新聞網今日報導，當地上千名村民聞訊後，立即趕到海灘挖海鮮，場面壯觀。

報導指出，北海市展開集中清海行動後，一上午就清理海域面積200多公頃，拆除清理木樁2500餘根。上千名村民也興高釆烈湧入海灘挖海鮮。

鳳凰網報導，每名村民少則挖十幾公斤海鮮，多的達上百斤。

北海市展開集中清海行動後，清理海域面積200多公頃，拆除清理木樁2500餘根。上...
北海市展開集中清海行動後，清理海域面積200多公頃，拆除清理木樁2500餘根。上千名村民也興高釆烈湧入海灘挖海鮮。取自鳳凰網
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北海市展開集中清海行動後，清理海域面積200多公頃，拆除清理木樁2500餘根。上...
北海市展開集中清海行動後，清理海域面積200多公頃，拆除清理木樁2500餘根。上千名村民也興高釆烈湧入海灘挖海鮮。取自鳳凰網
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