復旦每學年學費6,500 人民幣 屬於全國高水準

2018-05-15 01:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹



圖／網路 分享 facebook 近年來，隨著台灣頂尖大學的排名日益下滑，不少家長開始希望將孩子送往大陸就讀。

大陸官方去年7月也宣布，台灣學生只要學測達到均標，就可以免試申請大陸的大學，大陸大學學費成為台灣家長關注的話題。

整體而言，大陸的公立大學學費仍略低於台灣，但家長需要留意的是，大陸各校除了有排名、省市等各方面的差異外，即便對大陸本地學生，也存在不同的收費標準。

在改革開放初期，大陸的各大學仍執行免學費的政策，但90年代之後逐漸無法承受，大陸國家教育委員會於是在1996年，正式發布「高等學校收費管理暫行辦法」，正式明文規定大學學費問題。且暫行辦法也賦予不同地區、不同科系、不同層次學校，可以有不同的學費。

經濟日報提供 分享 facebook 暫行辦法規定，收費標準由各省級教育部門提出意見，物價部門會同財政部門根據當地經濟發展、辦學條件和民眾經濟承受能力進行審核，三部門共同審核後，報給省級政府批准。因此，實際上大陸並無全國統一的大學學費標準，而是由各大學所在的省市來決定。

以北京大學為例，北大理科實驗班、文科實驗班類、電子資訊類、生命科學等專業科系為每學年人民幣5,300元（約新台幣2.5萬元），其他科系每學年人民幣5,000元（約新台幣2.4萬元），住宿費則以每學年人民幣750至1,200元（約新台幣3,500元至5,600元）為基準，在大陸屬於中上的學費價格。

上海名校復旦大學則受到物價的影響，學費較北京的大學更高一些。復旦大學大部分大學部科系，每學年要向陸生收取人民幣5,000元至6,500元（約新台幣2.4萬元至3.1萬元）不等的學費。